Panischer Funkspruch
Tanker unter iranischem Beschuss: „Sie feuern!“
Kurz war die Straße von Hormuz geöffnet, schnell schloss der Iran sie wieder. „Keinem Schiff“ sei die Durchfahrt gestattet, hieß es am Samstag von der iranischen Marine. Ein indischer Öltanker wurde – wie berichtet – von Kanonenbooten beschossen. Ein Funkspruch zeigt nun, wie dramatisch der Vorfall war.
Der indische Supertanker Sanmar Herald, beladen mit zwei Millionen Barrel Rohöl, befand sich Samstagfrüh in der Straße von Hormuz, als sich zwei iranische Kanonenboote näherten. Weder gab es den Versuch, Funkkontakt aufzunehmen, noch gab es eine Warnung. Die Schiffe begannen plötzlich, den Tanker zu beschießen.
„Lassen Sie mich umkehren!“
Ein indisches Crewmitglied – vermutlich der Kapitän – appelliert daraufhin verzweifelt an die Marine-Spezialeinheit der Iranischen Revolutionsgarden, mit dem Beschuss aufzuhören. „Dies ist das Schiff Sanmar Herald. Sie haben mir die Erlaubnis zur Durchfahrt erteilt, mein Name steht an zweiter Stelle auf der Liste“, ist in dem Funkspruch zu hören. „Sie schießen jetzt! Lassen Sie mich umkehren“, ruft der Mann.
Den Funkspruch hören Sie hier:
Supertanker musste wenden
Tracker-Daten zeigen, wie der Kapitän seinen riesigen Tanker mitten in der Meerenge wendet und wieder zurück in den Persischen Golf fährt. Laut dem britischen Seefahrt-Operationszentrum blieb die Crew unverletzt und der Tanker unbeschädigt.
Ein weiteres Schiff unter indischer Flagge, der Frachter Jag Arnav, kam am Samstag laut Medienberichten ebenfalls unter Beschuss. Auch dieses Schiff musste umkehren.
Indien bestellte Botschafter ein
Nach den Vorfällen bestellte Indien den iranischen Botschafter ein. Bei dem Treffen habe man dem Diplomaten die „tiefe Besorgnis Indiens über den Schießvorfall“, hieß es aus dem Außenministerium in Neu-Delhi. Das Ministerium sprach konkret von Schüssen auf die Handelsschiffe. Weitere Details wurden nicht genannt.
Indien habe betont, wie wichtig ihm die Sicherheit der Handelsschifffahrt und der Seefahrer sei, hieß es. Iran habe früher die sichere Durchfahrt mehrerer Schiffe mit Ziel Indien gewährt. Neu-Delhi rief jetzt Teheran dazu auf, Schiffen die Fahrt durch die Straße von Hormuz wieder zu erleichtern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.