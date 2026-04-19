Tanker unter iranischem Beschuss: „Sie feuern!“

„Lassen Sie mich umkehren!“

Ein indisches Crewmitglied – vermutlich der Kapitän – appelliert daraufhin verzweifelt an die Marine-Spezialeinheit der Iranischen Revolutionsgarden, mit dem Beschuss aufzuhören. „Dies ist das Schiff Sanmar Herald. Sie haben mir die Erlaubnis zur Durchfahrt erteilt, mein Name steht an zweiter Stelle auf der Liste“, ist in dem Funkspruch zu hören. „Sie schießen jetzt! Lassen Sie mich umkehren“, ruft der Mann.