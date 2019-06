Handelsstreit: China ermahnt westliche IT-Firmen

Ein Insider bei Microsoft sagte Reuters, die chinesischen Behörden hätten bei dem Gespräch zwar keine direkte Warnung ausgesprochen, aber deutlich gemacht, dass eine Beteiligung an dem Huawei-Bann zu weiteren Komplikationen für alle Beteiligten in der Branche führen werde. Microsoft sei aufgefordert worden, keine übereilten oder unüberlegten Schritte zu unternehmen. Der Insider fügt hinzu, die Gespräche seien in verbindlichem Ton geführt worden.