Der beißende Batman mit der Lizenz zum Töten

„Daniel Craig hinterlässt riesige Fußstapfen“, sagte Produzentin Amy Pascal. Der Neuanfang müsse „mutig, mitreißend und vor allem anders“ sein.

Wer ist Robert Pattinson?

Erste internationale Aufmerksamkeit erhielt Pattinson 2005 als Cedric Diggory in „Harry Potter und der Feuerkelch“. Mit seiner Rolle als Vampir Edward Cullen in der „Twilight“-Reihe gelang der internationale Durchbruch. Der Brite avancierte zudem zum ultimativen Teenieschwarm.