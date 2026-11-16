Der beißende Batman mit der Lizenz zum Töten

Nach monatelangen Spekulationen ist der neue James Bond nun gefunden: Der britische Schauspieler Robert Pattinson wird die Rolle des Geheimagenten 007 übernehmen, wie am Montag offiziell bekannt gegeben wurde. Doch wer ist der Mann, der jetzt die Lizenz zum Töten hat?
Wer in den vergangenen Jahren ins Kino gegangen ist, wird ihn kennen: Robert Pattinson. Vorbei sind die Tage, in denen der 40-jährige Brite lediglich als der „blasse Vampir aus Twilight“ bekannt war.
Pattinson mauserte sich zu einem echten Charakterdarsteller. Der am 13. Mai 1986 in London geborene Schauspieler ist derzeit groß im Geschäft. Aktuell ist wohl kaum jemand so gut gebucht in Hollywood wie er.
Gemischte Reaktionen auf neuen Bond
Zuletzt war der neue Bond in Mega-Blockbustern wie „Dune“, „Batman“ oder „Odyssee“ zu sehen. Doch jetzt soll der Sohn eines Gebrauchtwagenhändlers zusätzlich als Agent 007 eine der erfolgreichsten Filmreihen unserer Zeit als Hauptdarsteller tragen.
Kann das gut gehen? Ein „Krone“-User ist auf jeden Fall von Pattinson überzeugt: „Finde die Wahl gut. Vom damaligen Twilight-Cast hat er sich als der beste Schauspieler bewiesen. Er kann Kälte gut spielen. Denke, es wird passen.“ Der Regisseur des 26. Bond-Streifens, Denis Villeneuve, äußerte sich ähnlich. Es habe außergewöhnlich viele Talente gegeben, aber eben nur einen James Bond. Pattinson besitze „die zeitlose Seele von 007“.
Filmfans kritisieren jedoch, dass der Brite mittlerweile zu regelmäßig über die Kinoleinwände flimmert. Ein Bond, der auch Bruce Wayne alias Batman spielt, sei wenig glaubwürdig. Die zwei mitunter bekanntesten Rollen der Filmgeschichte gleichzeitig zu mimen, würde beide Charaktere entwerten.
Die Amazon MGM Studios sehen das offenbar anders. Denn genau dieser Spagat zeichnet die Karriere des Briten bisher aus: Vielseitigkeit. Seine „Leinwandpräsenz und seine Intensität“ würden ihn zur idealen Wahl machen, um das Erbe der Figur fortzuführen. Nun beginne „eine neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte“.
Die Filme um den ikonischen Geheimagenten mit viel Charme, maßgeschneiderten Anzügen, seiner Vorliebe für Martinis, schnellen Autos und Frauen sind Hollywood-Geschichte. Die Filme haben bisher weltweit mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingespielt. Ob an diesem Erfolgsrezept nun gerüttelt wird, wird sich zeigen. Es wird zumindest angedeutet.
„Daniel Craig hinterlässt riesige Fußstapfen“, sagte Produzentin Amy Pascal. Der Neuanfang müsse „mutig, mitreißend und vor allem anders“ sein.
Wer ist Robert Pattinson?
Erste internationale Aufmerksamkeit erhielt Pattinson 2005 als Cedric Diggory in „Harry Potter und der Feuerkelch“. Mit seiner Rolle als Vampir Edward Cullen in der „Twilight“-Reihe gelang der internationale Durchbruch. Der Brite avancierte zudem zum ultimativen Teenieschwarm.
Die Jahre danach versuchte Pattionson, sich von seinem Vampir-Image zu lösen. Er etablierte sich auch abseits großer Filmreihen. In Arthouse-Produktionen wie „The Lighthouse“ bewies er seinen Kritikern, dass er mehr kann als verträumt in die Ferne zu starren.
Seither arbeitete er mit den größten Regisseuren unserer Zeit zusammen. Darunter Christopher Nolan („Tenet“, „Odyssee“) und eben Villeneuve in den „Dune“-Filmen. Derzeit steht Pattinson für die Fortsetzung „The Batman Part II“ vor der Linse von Matt Reeves, der die Filmreihe „Planet der Affen“ ins 21. Jahrhundert hievte.
Pattinson: „Ist die Ehre meines Lebens“
Und was sagt der siebte Bond-Darsteller der Geschichte selbst? Für Pattinson geht mit der 007-Rolle nach eigenen Worten ein großer Wunsch in Erfüllung. Es sei „die Ehre meines Lebens“, den berühmten Geheimagenten James Bond verkörpern zu dürfen, erklärte er in der offiziellen Mitteilung.
Bis es so weit ist, müssen Fans jedoch noch etwas Geduld beweisen. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen. Dann wären seit „Keine Zeit zu sterben“ rund sieben Jahre vergangen – die längste Pause in der Geschichte der Reihe. Dann zählt (hoffentlich) nur noch eine Frage: Geschüttelt oder gerührt?
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