Pass-Entzug von Kneissl ist offiziell „in Prüfung“

Ihr zufolge passiere das, weil sie an einer russischen Universität lehrt. „Wenn ich staatenlos werde, frage ich die UNO nach einem weißen Pass“, wird sie zitiert. In der im März übermittelten Sachverhaltsdarstellung, die auf den Entzug von Kneissls Staatsbürgerschaft abzielt, hatten die NEOS u. a. auf „pauschale und abwertende Aussagen“ der Ex-Außenministerin über Österreich sowie ihre wiederholten Aussagen zum russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine, die als „relativierend oder rechtfertigend“ wahrgenommen wurden, verwiesen.