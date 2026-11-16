Blitzeis-Unfälle hielten Feuerwehren auf Trab

Vier Personen verletzt

Der aufsehenerregendste Unfall geschah aber gegen 9.30 Uhr in Johnsbach, wo zwei Pkw auf der Kummerbrücke wegen Blitzeis frontal zusammenstießen und in Flammen aufgingen! Alle vier Insassen konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der 20-jährige Lenker des Unglückswagens wurde schwer, die übrigen Personen wurden leicht verletzt.