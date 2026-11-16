Blitzeis-Unfälle hielten Feuerwehren auf Trab

Im Bezirk Liezen in der Steiermark sorgte gefrierender Regen am Montag für drei schwere Karambolagen. Insgesamt wurden sieben Personen teils schwer verletzt.
Plötzlich gefrierender Regen („Blitzeis“) verursachte zu Wochenbeginn im Bezirk Liezen gleich mehrere Unfälle. Auf der B 320 in Trautenfels geriet ein Pkw ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto. Ein weiterer Lenker konnte nicht ausweichen und stieß dagegen, ein viertes Auto touchierte einen Straßenleitpflock. Drei Beteiligte erlitten dabei leichte Verletzungen.
Eisbahn in Reitern
Fast gleichzeitig krachte es in Reitern, wo der einsetzende Regen die Straße ebenfalls in eine Eisbahn verwandelte. Auch hier waren vier Pkw in die Karambolage verwickelt.
Vier Personen verletzt
Der aufsehenerregendste Unfall geschah aber gegen 9.30 Uhr in Johnsbach, wo zwei Pkw auf der Kummerbrücke wegen Blitzeis frontal zusammenstießen und in Flammen aufgingen! Alle vier Insassen konnten sich glücklicherweise rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der 20-jährige Lenker des Unglückswagens wurde schwer, die übrigen Personen wurden leicht verletzt.
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