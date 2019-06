Konflikt um Seltene Erden: „Konsequenzen massiv“

Äußerungen in chinesischen Staatsmedien, die als Sprachrohr der Führung in Peking gelten, und ein Besuch von Chinas Präsident Xi Jinping in einer Produktionsstätte für SelteneErden hatten zuletzt Spekulationen aufkommen lassen, dass China die für die Produktion von Hightech-Geräten wichtigen Rohstoffe als Druckmittel im Handelsstreit mit den USA einsetzen könnte. Als SelteneErden werden 17 Elemente bezeichnet, die für eine ganze Reihe von Produkten von Smartphones über Leuchtmittel bis hin zu Elektroautos wichtig sind.