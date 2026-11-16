Sexuelle Belästigung auf Rastplatz in Dornbirn

Am Montagvormittag kam es gegen 11.45 Uhr bei den Toilettenanlagen des Rastplatzes Dornbirn Nord zu einem Vorfall sexueller Belästigung. Nach Angaben der Polizei betrat ein 75-jähriger Mann die WC-Anlage und stellte sich neben einen 43-jährigen Mann. Anschließend begann er, vor diesem zu masturbieren. Der 43-Jährige verließ daraufhin die Toilettenanlage und begab sich zu seinem Fahrzeug.