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Sexuelle Belästigung auf Rastplatz in Dornbirn

Vorarlberg
16.11.2026 18:10
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 75-jähriger Mann soll am Montagvormittag bei den Toilettenanlagen des Rastplatzes Dornbirn Nord in Vorarlberg einen Mann sexuell belästigt haben. Die Polizei bittet mögliche weitere Betroffene, sich zu melden.

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Am Montagvormittag kam es gegen 11.45 Uhr bei den Toilettenanlagen des Rastplatzes Dornbirn Nord zu einem Vorfall sexueller Belästigung. Nach Angaben der Polizei betrat ein 75-jähriger Mann die WC-Anlage und stellte sich neben einen 43-jährigen Mann. Anschließend begann er, vor diesem zu masturbieren. Der 43-Jährige verließ daraufhin die Toilettenanlage und begab sich zu seinem Fahrzeug.

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