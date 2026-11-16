Sexuelle Belästigung auf Rastplatz in Dornbirn

Ein 75-jähriger Mann soll am Montagvormittag bei den Toilettenanlagen des Rastplatzes Dornbirn Nord in Vorarlberg einen Mann sexuell belästigt haben. Die Polizei bittet mögliche weitere Betroffene, sich zu melden.
Am Montagvormittag kam es gegen 11.45 Uhr bei den Toilettenanlagen des Rastplatzes Dornbirn Nord zu einem Vorfall sexueller Belästigung. Nach Angaben der Polizei betrat ein 75-jähriger Mann die WC-Anlage und stellte sich neben einen 43-jährigen Mann. Anschließend begann er, vor diesem zu masturbieren. Der 43-Jährige verließ daraufhin die Toilettenanlage und begab sich zu seinem Fahrzeug.
Polizei bittet um Hinweise
Der 75-Jährige, der der Polizei offenbar ins Netz ging, wird bei der Staatsanwaltschaft Feldkirch wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung sowie öffentlicher geschlechtlicher Handlungen angezeigt. Die Autobahnpolizeiinspektion Dornbirn ersucht nun Personen, die ebenfalls von den Handlungen des Mannes belästigt wurden, sich bei der Polizei zu melden.
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