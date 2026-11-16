Bei Wanderungen
Therapeut in Bayern soll Drogen verabreicht haben
In Oberbayern ist ein Therapeut festgenommen worden, der Drogen bei „spirituellen Wanderungen“ verabreicht haben soll. Wie viele Menschen betroffen sein könnten, müssten die Ermittlungen erst zeigen, sagte ein Polizeisprecher. In der Praxis und am Wohnsitz des 61-Jährigen wurden „erhebliche Mengen“ verschiedener Drogen gefunden.
Darunter waren laut der Polizei vor allem MDMA, aber auch Kokain, Ketamin, LSD und Ecstasy. Bei seinen „spirituellen Wanderungen“ soll der Therapeut Betäubungsmittel, ebenfalls insbesondere MDMA, an ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer verabreicht haben. MDMA ist eine weltweit verbreitete Partydroge, die seit Jahren auch als Medikament für die Psychotherapie eingesetzt wird, beispielsweise um Angststörungen, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln. Ecstasy bezeichnet vor allem MDMA in Tablettenform. Reines MDMA gibt es auch in kristalliner oder pulverisierter Form.
An wie viele Menschen der Mann Drogen verabreicht haben soll, war zunächst nicht bekannt. Bei einer Durchsuchung der Praxis im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen und an seiner Wohnadresse entdeckten die Ermittlerinnen und Ermittler „erhebliche Mengen“ Drogen. Nun sollen Informationen von Mobiltelefonen und Laptops sowie Unterlagen von Patientinnen und Patienten weitere Erkenntnisse liefern.
Die Staatsanwaltschaft München II stellte einen Haftantrag gegen den Deutschen. Am Freitag wurde er einer Richterin vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Seither sitzt der 61-Jährige in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen führen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft.
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