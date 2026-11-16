Therapeut in Bayern soll Drogen verabreicht haben

Darunter waren laut der Polizei vor allem MDMA, aber auch Kokain, Ketamin, LSD und Ecstasy. Bei seinen „spirituellen Wanderungen“ soll der Therapeut Betäubungsmittel, ebenfalls insbesondere MDMA, an ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer verabreicht haben. MDMA ist eine weltweit verbreitete Partydroge, die seit Jahren auch als Medikament für die Psychotherapie eingesetzt wird, beispielsweise um Angststörungen, Depressionen und posttraumatische Belastungsstörungen zu behandeln. Ecstasy bezeichnet vor allem MDMA in Tablettenform. Reines MDMA gibt es auch in kristalliner oder pulverisierter Form.