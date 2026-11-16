Irre! Vom „Video-Casting“ bis in die Königsklasse

Vor ein paar Tagen war sein Name nur „Experten“ ein Begriff. Doch nach seinem Debüt gegen Champions-League-Sieger Barcelona hat Elliot Deltombe Lust auf mehr. Wie ein Grazer Handballer seinen großen Durchbruch in Frankreich schaffen will und wieso ein Treffen in Kroatien alles verändert hat ...
Seine Handball-Geschichte liest sich wie ein Märchen: Elliot Deltombe, ein Talent aus Graz, traf in Kroatien zufällig einen Mann mit guten Kontakten zu Topklub Montpellier. „Wir sind ins Gespräch gekommen und der Mann hat gemeint, dass er vielleicht etwas einfädeln könnte, wenn er sieht, wie ich spiele“, sagt der Youngster. Tage später schickte der 18-Jährige ein Video seiner besten Spielszenen ab, wurde anschließend auf ein Probetraining nach Frankreich eingeladen und bekam prompt einen Vertrag!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.