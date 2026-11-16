Irre! Vom „Video-Casting“ bis in die Königsklasse

Seine Handball-Geschichte liest sich wie ein Märchen: Elliot Deltombe, ein Talent aus Graz, traf in Kroatien zufällig einen Mann mit guten Kontakten zu Topklub Montpellier. „Wir sind ins Gespräch gekommen und der Mann hat gemeint, dass er vielleicht etwas einfädeln könnte, wenn er sieht, wie ich spiele“, sagt der Youngster. Tage später schickte der 18-Jährige ein Video seiner besten Spielszenen ab, wurde anschließend auf ein Probetraining nach Frankreich eingeladen und bekam prompt einen Vertrag!