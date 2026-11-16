Irre! Vom „Video-Casting“ bis in die Königsklasse

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Handball
16.11.2026 18:30
Der Grazer Elliot Deltombe spielt für den französischen Topklub Montpellier Handball.
Der Grazer Elliot Deltombe spielt für den französischen Topklub Montpellier Handball.(Bild: Montpellier Handball)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Vor ein paar Tagen war sein Name nur „Experten“ ein Begriff. Doch nach seinem Debüt gegen Champions-League-Sieger Barcelona hat Elliot Deltombe Lust auf mehr. Wie ein Grazer Handballer seinen großen Durchbruch in Frankreich schaffen will und wieso ein Treffen in Kroatien alles verändert hat ...

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Seine Handball-Geschichte liest sich wie ein Märchen: Elliot Deltombe, ein Talent aus Graz, traf in Kroatien zufällig einen Mann mit guten Kontakten zu Topklub Montpellier. „Wir sind ins Gespräch gekommen und der Mann hat gemeint, dass er vielleicht etwas einfädeln könnte, wenn er sieht, wie ich spiele“, sagt der Youngster. Tage später schickte der 18-Jährige ein Video seiner besten Spielszenen ab, wurde anschließend auf ein Probetraining nach Frankreich eingeladen und bekam prompt einen Vertrag!

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