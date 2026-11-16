Sprayer ließ „Göttin“ in St. Pölten verschwinden

Vom „Grüß Göttin“ blieb vorübergehend nur ein „Grüß Gott“: Ein Unbekannter besprühte das umstrittene Kunstwerk in St. Pölten (Niederösterreich). Künstlerin Ursula Beiler kennt solche Aktionen: Bei Kufstein in Tirol wurde das Schild in sechseinhalb Jahren 67 Mal übersprüht.
Zwei Buchstaben verschwunden - und schon war aus der Göttin ein Gott geworden: Ein Unbekannter besprühte das Kunstwerk an der Mariazeller Straße bei der Park-and-ride-Anlage St. Pölten Süd. Wie berichtet, hatte bereits die Aufstellung des „Grüß Göttin“-Schildes in der Landeshauptstadt Protest ausgelöst.
Einer Mitarbeiterin des Magistrats fiel die Veränderung am Sonntag auf. Sie verständigte daraufhin den Wirtschaftshof. Als dieser Montagfrüh tätig werden sollte, war allerdings bereits wieder der ursprüngliche Schriftzug zu lesen.
War es eine Reinigung oder der Regen?
Ob jemand das Schild gereinigt oder der Regen die Farbe abgewaschen hatte, ist offen. Eine Anti-Graffiti-Folie schützt die Oberfläche des Kunstwerks.
Und das nicht ohne Grund, wie die Tiroler Künstlerin Ursula Beiler der „Krone“ erklärt. Ähnliche Aktionen hat sie mit ihrem Werk nämlich schon oft erlebt: In sechseinhalb Jahren am früheren Standort bei Kufstein (Tirol) sei das Schild 67 Mal übersprüht worden. Meist wurde auch dort aus der Göttin wieder Gott. Die Reinigung habe jeweils die Polizei übernommen, erzählt Beiler. Monatelang wurde das Schild sogar videoüberwacht. „Da war dann Ruhe“, schmunzelt sie.
Politische Botschaften auf der Tafel
Am späteren Standort bei Innsbruck Mitte nutzten Menschen die Tafel auch für politische Botschaften – dort aber großteils mit Überklebungen. Beiler erinnert sich an Hinweise auf Kinderabschiebungen und die Corona-Zeit. Auch „Küss Göttin“ oder „Grüß Hötting“, benannt nach einem Innsbrucker Stadtteil, war zwischenzeitlich zu lesen.
Diese vorübergehenden Veränderungen sah die Künstlerin gelassen: „Es war immer interessant, wenn mein Werk zu Diskussionen hergenommen wurde“ Vom Besprühen rät sie hingegen ab: Frühere Fälle seien bereits angezeigt und vor Gericht verhandelt worden.
Zwei Jahre am Standort St. Pölten geplant
Dass ihr Werk Diskussionen auslöst, war Beiler bewusst. Sie bekomme aber auch viele positive Rückmeldungen. Für die Künstlerin ist klar: „Es gibt keinen Gott ohne Göttin, Gott ist beides. In der Kirche gibt es nur ,Vater‘ und ,Herr‘ – das passt nicht mehr in die heutige Zeit“, erklärt sie.
In St. Pölten soll das Schild nun zwei Jahre stehen bleiben.
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