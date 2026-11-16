Sprayer ließ „Göttin“ in St. Pölten verschwinden

Und das nicht ohne Grund, wie die Tiroler Künstlerin Ursula Beiler der „Krone“ erklärt. Ähnliche Aktionen hat sie mit ihrem Werk nämlich schon oft erlebt: In sechseinhalb Jahren am früheren Standort bei Kufstein (Tirol) sei das Schild 67 Mal übersprüht worden. Meist wurde auch dort aus der Göttin wieder Gott. Die Reinigung habe jeweils die Polizei übernommen, erzählt Beiler. Monatelang wurde das Schild sogar videoüberwacht. „Da war dann Ruhe“, schmunzelt sie.