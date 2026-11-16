HIER sehen Sie heute den Nations-League-Schlager

Deutschen droht Abstieg

Bei einer Niederlage gegen „Oranje“ bleibt die DFB-Auswahl mit acht Punkten auf dem dritten Platz hinter Griechenland. Gewinnt Norwegen einen Tag später gegen Dänemark, gehört Deutschland definitiv zu den beiden schlechteren von vier Gruppendritten. Das hieße Relegation gegen einen Tabellenzweiten der tieferen Spielklasse. In der Liga B hat Deutschland bisher noch nie gespielt.