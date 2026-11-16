HIER sehen Sie heute den Nations-League-Schlager

Der Schlager des Abends in der Nations League steigt heute in Berlin: Deutschland empfängt die Niederlande – wir verraten Ihnen, wo Sie das Duell der ewigen Rivalen und die parallel stattfindenden Partien sehen können.
Deutschland hat vor dem 50. Duell mit den Niederlanden den größeren Druck. Die Mannschaft von Jürgen Klopp muss unbedingt gewinnen, um fix ins Viertelfinale einzuziehen. Nach dem 3:1-Sieg in Serbien zuletzt ist für die DFB-Elf auch der Abstieg noch nicht vom Tisch.
Deutschen droht Abstieg
Bei einer Niederlage gegen „Oranje“ bleibt die DFB-Auswahl mit acht Punkten auf dem dritten Platz hinter Griechenland. Gewinnt Norwegen einen Tag später gegen Dänemark, gehört Deutschland definitiv zu den beiden schlechteren von vier Gruppendritten. Das hieße Relegation gegen einen Tabellenzweiten der tieferen Spielklasse. In der Liga B hat Deutschland bisher noch nie gespielt.
Der Schlager wird vom deutschen TV-Sender ARD übertragen, als Experte ist heute Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz.
Die restlichen Partien – unter anderem Griechenland gegen Serbien sowie Schweiz gegen Schottland – sind beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen.
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