Graz und Klagenfurt wollen Rapid-Stadion ersetzen!

Klagenfurt mit dem Wörtherseestadion und Graz mit dem Stadion in Liebenau haben beim ÖFB ihr Interesse an einer Austragung von Spielen der U21-EM 2029 deponiert, sollte Österreich am 7. Dezember den Zuschlag erhalten!
Die Bewerbungen, die ÖFB-Generalsekretär Bernhard Neuhold bestätigte, sind Folge des Votums der Rapid-Mitglieder, die sich am Samstag gegen U21-EM-Partien im Allianz Stadion aussprachen. Eine Entscheidung dürfte noch auf sich warten lassen.
Sicher keine Entscheidung vor dem Wochenende
Neuhold sagte zu diesem Thema: „Wir im ÖFB wollen uns jetzt die notwendige Zeit geben, um grundsätzlich den Status quo zu diskutieren, und wir werden vor dem Wochenende diesbezüglich sicher keine Entscheidung treffen.“
Bei Rapid ist noch unklar, ob man sich tatsächlich als möglicher Austragungsort zurückzieht. Das Klagenfurter Stadion wäre mit einer Kapazität von etwa 30.000 das mit Abstand größte in der ÖFB-Bewerbung für die EM.
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