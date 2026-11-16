Asbest: Bürger wollen Einblick in die Gutachten

Eine neue Bürgerinitiative kritisiert mangelnde Kommunikation und setzt jetzt auf die Informationsfreiheit. Die Verunsicherung in der Bevölkerung steht im Mittelpunkt – man setze auf Aufklärung.
Mittlerweile ist es fast ein Jahr her, dass die Steinbrüche im Mittel- und Südburgenland aufgrund von Asbest gesperrt wurden. In dieser Zeit gab es viele Diskussionen über das Thema. Während die einen um ihre Gesundheit bangen, sprechen andere von Panikmache.
Klare Antworten sei man aber bisher schuldig geblieben, sagt nun eine neu gegründete Bürgerinitiative, die für mehr Aufklärung eintritt. Die Initiative hat deswegen Anfragen nach dem Umweltinformationsgesetz und dem Informationsfreiheitsgesetz an die zuständige Bezirkshauptmannschaft und die Montanbehörde gestellt.
„Geht um Gesundheit von Familien“
Gefordert wird die Offenlegung aller vorhandenen Messungen, Gutachten und Untersuchungsergebnisse. „Hier geht es nicht um Verwaltungsakten, sondern um die Gesundheit von Familien und Kindern in unserer Region“, sagt Julia Stipsits, Sprecherin von „Zukunft Asbestfrei“. Sie bemängelt vor allem die fehlende Kommunikation vonseiten der offiziellen Stellen. In der Bevölkerung herrsche große Verunsicherung, die Menschen würden sich zwischen Ratlosigkeit und Verdrängung bewegen, sagt Stipsits.
Durch die fehlende Kommunikation komme es auch zu vielen Spekulationen. Auch Anfragen an die Taskforce oder die Grünen hätten in der Vergangenheit keine Antworten gebracht, welche hilfreich gewesen wären, so die Sprecherin. Sie würde deswegen auf jeden Fall Info-Veranstaltungen befürworten, auch in anderen Bundesländern.
Die Bürgerinitiative zählt an die 50 Personen. Man stehe aber auch mit Menschen aus Wien, Niederösterreich und Ungarn in Kontakt. Mit Greenpeace sei man nicht verbunden. Die Initiative agiere parteifrei und unabhängig von der NGO, erklärt Stipsits.
Steinbruch-Gutachten liegt seit Juni vor
Bereits seit Juni liegen die Gutachten zu den gesperrten Steinbrüchen vor. Seitdem wird auf eine Entscheidung der Behörde gewartet, wie es weitergehen soll. Erst vor wenigen Tagen legten die Steinbruchbetreiber neue Untersuchungen vor und forderten erneut, die Schließungsbescheide aufzuheben.
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