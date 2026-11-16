Asbest: Bürger wollen Einblick in die Gutachten

„Geht um Gesundheit von Familien“

Gefordert wird die Offenlegung aller vorhandenen Messungen, Gutachten und Untersuchungsergebnisse. „Hier geht es nicht um Verwaltungsakten, sondern um die Gesundheit von Familien und Kindern in unserer Region“, sagt Julia Stipsits, Sprecherin von „Zukunft Asbestfrei“. Sie bemängelt vor allem die fehlende Kommunikation vonseiten der offiziellen Stellen. In der Bevölkerung herrsche große Verunsicherung, die Menschen würden sich zwischen Ratlosigkeit und Verdrängung bewegen, sagt Stipsits.