Eibinger-Miedl: „Die Flugabgabe schadet uns“

Barbara Eibinger-Miedl ist seit 20 Jahren eine starke und verlässliche Stimme der Volkspartei – erst in der Steiermark, jetzt in Wien. Im Interview mit der „Krone“ spricht sie sich gegen die Flugabgabe und für eine dritte Spur auf der A9 aus.
Sie ist ein echtes „political animal“, wie man in der Branche sagt, ein „politischer Kopf“: Barbara Eibinger-Miedl aus St. Bartholomä (Graz-Umgebung). Obwohl noch jung, ist sie seit genau 20 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der ÖVP tätig, ein kleines „Jubiläum“ also. Im November 2006 wurde sie jüngste Bundesrätin, 2010 Landtagsabgeordnete, danach Klubobfrau. Von 2017 bis 2025 war sie Landesrätin, bevor sie ins Wiener Staatssekretariat für Finanzen wechselte.
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