Eibinger-Miedl: „Die Flugabgabe schadet uns“

Sie ist ein echtes „political animal“, wie man in der Branche sagt, ein „politischer Kopf“: Barbara Eibinger-Miedl aus St. Bartholomä (Graz-Umgebung). Obwohl noch jung, ist sie seit genau 20 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der ÖVP tätig, ein kleines „Jubiläum“ also. Im November 2006 wurde sie jüngste Bundesrätin, 2010 Landtagsabgeordnete, danach Klubobfrau. Von 2017 bis 2025 war sie Landesrätin, bevor sie ins Wiener Staatssekretariat für Finanzen wechselte.