Ukraine-Gespräche noch nicht mit Europa

„Manche sprechen von einer Erweiterung des Formats, aber mit uns wurde das nicht abgestimmt“, erklärte Juri Uschakow, außenpolitischer Berater von Präsident Wladimir Putin, am Montag. Uschakow selbst war in der Vorwoche persönlich bei den Gesprächen in Abu Dhabi dabei gewesen. Bevor eine Erweiterung der Verhandlungskreise geschehen könne, müsse noch sehr viel getan werden, erklärte das hochrangige russische Regierungsmitglied auf die Frage, was geschehen müsse, damit Russland einer europäischen Beteiligung zustimmt. „Insbesondere könnte es notwendig sein, eine oder mehrere weitere Runden trilateraler Gespräche abzuhalten.“