„Ich wollte niemanden töten oder verletzen“

Ein 24-jähriger Mühlviertler soll im Oktober 2024 absichtlich ein entgegenkommendes Auto gerammt haben, weil er auf die Weise Suizid begehen wollte. Ein 58-jähriger Linzer starb bei dem Unfall, dessen Tochter überlebte schwer verletzt. Im Landesgericht Linz muss er sich der Unfalllenker wegen Mordes und versuchten Mordes verantworten. Er bestreitet aber jegliche Tötungsabsicht.
Ein dünner, blasser Mann mit blauem Anzug nimmt Montagvormittag auf der Anklagebank im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz Platz. „Mord und versuchter Mord“ wirft ihm die Staatsanwalt vor. Der 24-jährige Mühlviertler soll am 21. Oktober 2024 sein Auto in suizidaler Absicht auf der B 126 im Haselgraben bei Kirchschlag abrupt auf die Gegenfahrbahn gelenkt und dabei bewusst in Kauf genommen haben, dass Menschen ums Leben kommen.
Sein Wagen krachte in den bergabfahrenden Pkw eines 58-jährigen Linzers, der nach der Bergung aus dem Wrack im Spital leider starb. Dessen Tochter (34) überlebte schwer verletzt. „Eine Horrorvorstellung jedes Autofahrers“, so der Staatsanwalt in seinem Plädoyer.
Ersturteil wegen fahrlässiger Tötung
Zunächst war man von fahrlässiger Tötung ausgegangen, nachdem der nur leicht verletzte 24-Jährige kurz nach dem Crash erklärt hatte, er könne Sekundenschlaf als Grund für seinen Fahrspurwechsel ausschließen. Im April 2025 wurde er deshalb vom Bezirksgericht Urfahr verurteilt.
Doch nach einer Einlieferung am 30. August 2025 wegen Selbstgefährdung in den Neuromed-Campus Linz soll der junge Mann plötzlich gegenüber Ärzten erklärt haben, dass er das entgegenkommende Auto absichtlich rammte und dabei in Kauf nahm, dass jemand stirbt.
Genervt vom Leben
„Er hat mir gegenüber gemeint, dass ihm die Folgen wurscht sind“, bestätigt die als Zeugin geladene Psychiaterin Adelheid Kastner, die 2025 gebeten worden war, sich den Patienten, der mehrere Wochen bis 31. Oktober im Spital geblieben war, wegen seiner befremdlichen Äußerungen genauer anzusehen. „Er war damals sehr genervt von den Anforderungen, die das Leben an ihn stellte.“
In der Folge nahm die Staatsanwaltschaft Mordermittlungen auf, der 24-Jährige wurde wegen Tatbegehungsgefahr in U-Haft genommen.
Persönlichkeitsstörung
Ein psychiatrisches Gutachten ergab, dass er zum Zeitpunkt des Unfalls zurechnungsfähig war. Er soll aber einer narzisstischen, sadistischen und schizophrenen Persönlichkeitsstörung leiden. „Es besteht die Gefahr, dass er wiederum eine solche Straftat begeht“, betont der Staatsanwalt und beantragt seine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum.
Der Angeklagte bekennt sich gegenüber dem Schwurgericht teilweise schuldig. „Ich kann mich an den Unfall nicht mehr genau erinnern, wollte aber niemanden töten oder verletzen.“ Als Unfallursache sei für ihn Übermüdung dankbar.
„Blödsinn geredet“
Warum er dann in der Vergangenheit von einem absichtlichen Zusammenstoß gesprochen habe? „Ich habe Blödsinn geredet, war verwirrt und verzweifelt, wollte Hilfe kriegen und dass man mich ernst nimmt.“
„Wenn man jemand durch einen Autounfall töten will, fährt man nicht in einem 70 PS-Skoda den Haselgraben bergauf und das nur mit 85 Km/h, wo doch 100 erlaubt wären“, betont sein Strafverteidiger Manfred Arthofer. Er appelliert an die Geschworenen, sich den Akt ganz genau durchzulesen. Sein Mandant sei damals nicht depressiv gewesen, sondern erst später, weil er Menschen auf dem Gewissen hatte und das nicht bewältigen konnte. Artheim: „Bitte finden Sie die Wahrheit heraus, das Schicksal eines jungen Menschen steht auf dem Spiel.“
Ein Urteil wird am Abend erwartet
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