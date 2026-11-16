„Ich wollte niemanden töten oder verletzen“

„Wenn man jemand durch einen Autounfall töten will, fährt man nicht in einem 70 PS-Skoda den Haselgraben bergauf und das nur mit 85 Km/h, wo doch 100 erlaubt wären“, betont sein Strafverteidiger Manfred Arthofer. Er appelliert an die Geschworenen, sich den Akt ganz genau durchzulesen. Sein Mandant sei damals nicht depressiv gewesen, sondern erst später, weil er Menschen auf dem Gewissen hatte und das nicht bewältigen konnte. Artheim: „Bitte finden Sie die Wahrheit heraus, das Schicksal eines jungen Menschen steht auf dem Spiel.“