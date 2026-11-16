Pattinson: „Habe mich vor Angst übergeben“

Frauenschwarm Robert Pattinson erlebt derzeit eines der buchstäblich filmreifsten Jahre seines Lebens. Abgesehen von seiner Rolle als neuer James Bond zieht es den einstigen „Twilight“-Star in Richtung düstere Figuren, ob als Bösewicht in „Die Odyssee“, in seiner Rolle in „Dune 3“ oder im aktuellen Thriller „Primetime“ (ab sofort im Kino), in dem er einen zwielichtigen TV-Moderator mimt: Warum, erzählte er der „Krone“ kürzlich beim Filmfestival in Venedig.