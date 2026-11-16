Steil, eng, kaputt: Gefährlicher Weg zum Friedhof

Darauf wartet die Bevölkerung schon seit Langem: Der gefährliche Friedhofsweg in Eisentratten bei Krems in Kärnten soll endlich erneuert werden. Denn aktuell stellt der Pfad besonders für die ältere Generation eine Katastrophe dar.
Wer in Eisentratten ein geliebtes Grab besuchen möchte, braucht vor allem eines: viel Kraft und Ausdauer! Der Weg dorthin ist eng, extrem steil und in einem völlig desolaten Zustand und zählt gerade deshalb wohl zu den gefährlichsten Friedhofswegen im Land.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.