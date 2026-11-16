„Mehr kicken!“ Sky-Experte hadert mit ÖFB-Stil

Gruppensieg in der Nations League, Europas Heim-Macht Nummer 1, heuer nur gegen den Weltmeister und den Vize-Weltmeister verloren: Österreichs Fußball-Nationalmannschaft steht unter der Regie von Teamchef Ralf Rangnick eigentlich ganz gut da – doch nicht jedermann ist uneingeschränkt glücklich über die Auftritte von Team Rot-Weiß-Rot!
Wie Sky-Experte Marko Stanković, der mit dem Spielstil des ÖFB-Teams hadert. „Ich komme nicht ins Stadion, damit ich eine Mannschaft sehe, die gut gegen den Ball ist ...“
„Hallelujah, dann hast du richtig gute Kicker!“
„Du hast einen Baumgartner, du hast einen Kalajdžić, du hast einen Schmid – und wenn du dann einen Weinhandl und einen Demir dazukriegst: Hallelujah, dann hast du richtig gute Kicker! Aber dann musst du mit denen auch ein bisschen mehr kicken, bin ich der Meinung“, führte Stanković bei „Hamann & Stankovic – Der Fußball Podcast“ von Sky Sport Austria aus.
Der 40-Jährige, dem während seiner aktiven Karriere nur ein Länderspiel vergönnt gewesen ist, schränkte allerdings ein, dass es am Ende des Tages natürlich um Ergebnisse gehe – und wenn der Spielstil erfolgreich sei, habe er letztlich auch nichts dagegen.
„... die haben gegen Serbien gekickt, gekickt und gekickt!“
Dennoch offenbarte Stanković gegenüber seinem Podcast-Gesprächspartner Didi Hamann, dass man sich „bei Entwicklung und Potenzial der Mannschaft an die Deutschen halten muss, so wie es jetzt ist“. Was er meint: „Jürgen Klopp steht für Intensität und Gegenpressing – die haben gegen Serbien gekickt, gekickt und gekickt – und wenn sie den Ball verloren haben, sind sie voll draufgegangen!“ So ein Spiel würde sich Stanković auch von Österreich wünschen ...
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