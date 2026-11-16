„Mehr kicken!“ Sky-Experte hadert mit ÖFB-Stil

„... die haben gegen Serbien gekickt, gekickt und gekickt!“

Dennoch offenbarte Stanković gegenüber seinem Podcast-Gesprächspartner Didi Hamann, dass man sich „bei Entwicklung und Potenzial der Mannschaft an die Deutschen halten muss, so wie es jetzt ist“. Was er meint: „Jürgen Klopp steht für Intensität und Gegenpressing – die haben gegen Serbien gekickt, gekickt und gekickt – und wenn sie den Ball verloren haben, sind sie voll draufgegangen!“ So ein Spiel würde sich Stanković auch von Österreich wünschen ...