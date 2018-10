Amazon enttäuscht Börsianer mit 2,9 Mrd. Gewinn

„Starkes Weihnachtsgeschäft“ reicht Anlegern nicht

Finanzchef Brian Olsavsky betonte trotzdem gegenüber Journalisten, Amazon erwarte ein „starkes Weihnachtsgeschäft“. Der Ausblick spiegle das wider. Amazon ist es in den vergangenen Quartalen immer besser gelungen, trotz hoher Investitionen in den schwarzen Zahlen zu landen. Zuletzt sei die Belegschaft nicht mehr so schnell ausgebaut, Lager seien besser genutzt und Rechenzentren ausgelasteter gewesen, fasste Olsavsky einige der Bemühungen zur Eindämmung der Kosten zusammen.