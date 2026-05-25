Ladewagen brannte auf steiler Bergwiese ab

Dramatische Szenen auf einer Bergwiese in Stuhlfelden im Pinzgau in Salzburg: Am späten Sonntagnachmittag fing ein Ladewagen während des Heueinsatzes Feuer. Die Feuerwehr stabilisierte das abrutschgefährdete Fahrzeug und löschte den Brand.
Als die Feuerwehrleute am späten Sonntagnachmittag bei der Wiese am Dürnberg in Stuhlfelden eintrafen, erwartete sie eine heikle Situation: Ein brennender Ladewagen drohte durch die Hanglage abzurollen. Neben ersten Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher konnten die Florianis das Fahrzeug stabilisieren.
Als eine Zubringerleitung von einem Hydranten gelegt wurde, löschten die Einsatzkräfte das Feuer rasch. Das geladene und teils verkohlte Heu wurde entfernt. Die Feuerwehrleute brachten das Fahrzeug in eine gesicherte Position. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Stuhlfelden war mit 26 Mann im Einsatz.
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