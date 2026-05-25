Ladewagen brannte auf steiler Bergwiese ab

Als die Feuerwehrleute am späten Sonntagnachmittag bei der Wiese am Dürnberg in Stuhlfelden eintrafen, erwartete sie eine heikle Situation: Ein brennender Ladewagen drohte durch die Hanglage abzurollen. Neben ersten Löschmaßnahmen mit einem Feuerlöscher konnten die Florianis das Fahrzeug stabilisieren.