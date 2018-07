Jeder verdient gleich: Diese Firma hat keinen Chef

Weniger Mitarbeiter mit mehr Motivation

Dass das Arbeiten ohne Chef so gut funktioniert, liegt bei Motion Twin wohl auch an der geringen Mitarbeiterzahl von weniger als 15. Hier habe man aus der Vergangenheit - die Firma hatte schon Phasen rasanten Wachstums - gelernt. „Passionierte Mitarbeiter können in ein paar Arbeitsstunden so viel mehr erreichen als jeder Programmierer, der zur Arbeit am Wochenende oder in der Nacht verdonnert wird“, sagt Bénard. „Wir waren in der Lage, mit acht Leuten weit mehr zu erreichen als mit mehr als 20, wir planen also, unter der 15-Mitarbeiter-Schwelle zu bleiben.“