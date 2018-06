Wer Facebook-Seite hat, muss Datenschutz sichern

Der Europäische Gerichtshof stellte nun fest, dass Betreiber von Facebook-Fanseiten nach der alten EU-Datenschutzrichtlinie gemeinsam mit dem Online-Netzwerk für die Verarbeitung der personenbezogenen Nutzerdaten verantwortlich waren. Die Richtlinie ist seit Inkrafttreten der neuen Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai aufgehoben. „Es betrifft vom Recht her tatsächlich noch die alte Datenschutz-Richtlinie“, sagte Rechtsanwalt Günter Roland Barth von der Kanzlei Clifford Chance. „Aber die Definition der Verantwortlichkeit in der alten Richtlinie und in der neuen Grundverordnung ist nahezu wortgleich, so dass hiervon eine deutliche Signalwirkung für die Zukunft ausgeht.“