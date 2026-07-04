Liefering feiert erfolgreichen Testspielauftakt

Liefering siegte im ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung 2026/27 gegen Regionalliga-Aufsteiger Hallein mit 4:0. Dabei konnte der eine oder andere Neuzugang wie auch ein Testspieler bereits überzeugen. Ein Sextett kann sich derweil in der Vorbereitung verletzungsbedingt noch nicht empfehlen.
Der Auftakt in eine Reihe von Testspielen im Rahmen der Vorbereitung ist für Liefering gelungen. Die Jungbullen fertigten in der Akademie in Liefering Regionalliga-Aufsteiger Hallein, wo mit Max Danner und Florian Wiedl zwei Neuzugänge aus Kuchl in der Startelf standen, mit 4:0 ab.
Klare Angelegenheit in Hälfte zwei
In der ersten Hälfte taten sich die Lieferinger noch etwas schwerer, gingen mit 1:0 in die Pause. Danach – mit elf frischen Kräften – ging den Tennengauern bei brütender Hitze wohl auch etwas die Kraft aus, konnte Liefering nachlegen. Dabei stellte sich auch Angreifer Yuri Silva Leles de Souza (per Leihe von RB Bragantino) gleich mit einem Tor perfekt vor. Außerdem durfte sich Rafael Feldinger nach einem herrlichen Weitschuss über ein Tor freuen.
Obwohl Liefering-Trainer Danny Galm einmal komplett durchtauschte und damit 22 Spieler zum Einsatz kamen, fehlten noch immer einige Akteure. So etwa Neuzugang Raphael Kosakiewic, der nach wie vor an einer Muskelverletzung laboriert. Dieselben Probleme plagen Benedict Scharner, Alexander Murillo, Jakob Werner und Said Nisic. Christoph Schaider muss wegen einer Schlüsselbeinverletzung zuschauen. Dafür konnten sich auch zwei Testspieler beweisen. Einer der beiden Flügelspieler könnte demnächst verpflichtet werden, außerdem kommt in der kommende Woche ein weiteres Talent, das sich für ein Engagement beim österreichischen Zweitligisten empfehlen will.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.