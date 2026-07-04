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Sieg gegen Hallein

Liefering feiert erfolgreichen Testspielauftakt

Sport
04.07.2026 13:59
Sah einen gelungenen Testspielauftakt: Liefering-Trainer Danny Galm.
Sah einen gelungenen Testspielauftakt: Liefering-Trainer Danny Galm.(Bild: Heiko Mandl - FC Liefering)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Liefering siegte im ersten Testspiel in der Saisonvorbereitung 2026/27 gegen Regionalliga-Aufsteiger Hallein mit 4:0. Dabei konnte der eine oder andere Neuzugang wie auch ein Testspieler bereits überzeugen. Ein Sextett kann sich derweil in der Vorbereitung verletzungsbedingt noch nicht empfehlen.

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Der Auftakt in eine Reihe von Testspielen im Rahmen der Vorbereitung ist für Liefering gelungen. Die Jungbullen fertigten in der Akademie in Liefering Regionalliga-Aufsteiger Hallein, wo mit Max Danner und Florian Wiedl zwei Neuzugänge aus Kuchl in der Startelf standen, mit 4:0 ab.

Klare Angelegenheit in Hälfte zwei
In der ersten Hälfte taten sich die Lieferinger noch etwas schwerer, gingen mit 1:0 in die Pause. Danach – mit elf frischen Kräften – ging den Tennengauern bei brütender Hitze wohl auch etwas die Kraft aus, konnte Liefering nachlegen. Dabei stellte sich auch Angreifer Yuri Silva Leles de Souza (per Leihe von RB Bragantino) gleich mit einem Tor perfekt vor. Außerdem durfte sich Rafael Feldinger nach einem herrlichen Weitschuss über ein Tor freuen.

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Obwohl Liefering-Trainer Danny Galm einmal komplett durchtauschte und damit 22 Spieler zum Einsatz kamen, fehlten noch immer einige Akteure. So etwa Neuzugang Raphael Kosakiewic, der nach wie vor an einer Muskelverletzung laboriert. Dieselben Probleme plagen Benedict Scharner, Alexander Murillo, Jakob Werner und Said Nisic. Christoph Schaider muss wegen einer Schlüsselbeinverletzung zuschauen. Dafür konnten sich auch zwei Testspieler beweisen. Einer der beiden Flügelspieler könnte demnächst verpflichtet werden, außerdem kommt in der kommende Woche ein weiteres Talent, das sich für ein Engagement beim österreichischen Zweitligisten empfehlen will.

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