Liefering feiert erfolgreichen Testspielauftakt

Obwohl Liefering-Trainer Danny Galm einmal komplett durchtauschte und damit 22 Spieler zum Einsatz kamen, fehlten noch immer einige Akteure. So etwa Neuzugang Raphael Kosakiewic, der nach wie vor an einer Muskelverletzung laboriert. Dieselben Probleme plagen Benedict Scharner, Alexander Murillo, Jakob Werner und Said Nisic. Christoph Schaider muss wegen einer Schlüsselbeinverletzung zuschauen. Dafür konnten sich auch zwei Testspieler beweisen. Einer der beiden Flügelspieler könnte demnächst verpflichtet werden, außerdem kommt in der kommende Woche ein weiteres Talent, das sich für ein Engagement beim österreichischen Zweitligisten empfehlen will.