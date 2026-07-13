Hofer: „Im Stadion hat sich die Liebe entfacht“

„Das war schon ein großer Faktor“

Dass es ihn wieder nach Salzburg verschlug, lag auch an seinen Freunden. „Die sind große Austria-Fans. Mit ihnen war ich auch ein-, zweimal im Stadion. Da hat sich die Liebe dann entfacht“, grinst die neue Nummer 19 der Violetten. „Grundsätzlich wollte ich aber wieder zurück zur Familie, dorthin, wo ich alle Menschen habe, die ich liebe. Das war schon ein großer Faktor.“