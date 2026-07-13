Hofer: „Im Stadion hat sich die Liebe entfacht“

Raphael Hofer ist bei Austria Salzburg gut angekommen. Das frühere Talent von Red Bull Salzburg fand auf speziellem Wege zu den Violetten, kehrte damit aber auch in eine vertraute Umgebung zurück. Welche Ziele der Oberösterreicher mit seinem Verein hat, erklärte er der „Krone“.
„Selten bin ich so gut aufgenommen worden.“ Das sagt Raphael Hofer über seinen ersten Wochen bei Austria Salzburg. Mehrere neue Kollegen wie Christoph Gruber und Marco Rottensteiner – er verletzte sich im Test gegen Burghausen am Knie, wird heute untersucht – kannte der 23-Jährige schon länger. Denn der Braunauer ist in der Mozartstadt kein Unbekannter.
Mit 13 Jahren wechselte er in die Bullen-Akademie und kam auch für den FC Liefering in der 2. Liga 56 Mal zum Einsatz. Ebenfalls auf der Visitenkarte stehen zwölf Bundesligaspiele für Blau-Weiß Linz und Hartberg sowie 16 Partien in Sloweniens erster Division.
„Das war schon ein großer Faktor“
Dass es ihn wieder nach Salzburg verschlug, lag auch an seinen Freunden. „Die sind große Austria-Fans. Mit ihnen war ich auch ein-, zweimal im Stadion. Da hat sich die Liebe dann entfacht“, grinst die neue Nummer 19 der Violetten. „Grundsätzlich wollte ich aber wieder zurück zur Familie, dorthin, wo ich alle Menschen habe, die ich liebe. Das war schon ein großer Faktor.“
Die Ziele des universell einsetzbaren Kickers, der für die Innenverteidigung vorgesehen ist, sind klar. „Ich will ein Führungsspieler sein und den jungen Spielern helfen. Ich glaube, wir haben eine super Mannschaft. Wir wollen angreifen, auch wenn es erst das zweite Jahr im Profifußball ist“, betont Hofer mit zuversichtlicher Miene. Die Freude über sein neues Engagement ist dem 23-Jährigen anzusehen: „Ich könnte nicht glücklicher sein.“ StS
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