Österreich im WM-Finale – und der ORF verschläft‘s

Vom Kommentator mit keiner Silbe erwähnt

In der letzten „Hydration Break“ des Finalspiels wurden die ermüdeten Spieler und rund 81.000 Fans im Stadion mit „Live Is Life“ zum Endspurt gepeitscht. Dieser Welthit stammt von der heimischen Band Opus und brachte es durch ein Gaberl-Video von Diego Maradona schon vor Jahren zu globalem Ruhm.