Kein Happy End für Messi – Spanien ist Weltmeister

Das Finalspiel der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien war zwischenzeitlich nicht zum Anschauen, am Ende siegt der Fußball und nicht die FIFA. Der Titelverteidiger muss sich in der Verlängerung geschlagen geben, Messi darf sich nicht über den erneutebn Triumph freuen. In „Sportkrone Inside“ lassen wir das Finale noch einmal Revue passieren, sprechen über die wichtigsten Ereignisse und wir stellen euch unsere Top 11 der Endrunde vor!
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