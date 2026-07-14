Das ist Österreichs erster Kicker in Kambodscha!

Als erster österreichischer Fußballer überhaupt wagt der Vorarlberger Johannes Tartarotti den Schritt nach Kambodscha. „Jojo“ verließ Zweitligist SW Bregenz und schließt sich Meister Svay Rieng an – in der Meisterschaft wird er aber dort nicht spielen dürfen.
Johannes Tartarotti hat am Ende der letzten Saison die Zelte bei SW Bregenz abgebrochen. Damals noch ohne Angabe eines neuen Ziels. Das jetzt bekannt wurde: „Jojo“ wurde vom kambodschanischen Meister Svay Rieng, einem Klub in der Hauptstadt Phnom Penh, verpflichtet. Aber nicht, um den Titel zu verteidigen ...
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