Das ist Österreichs erster Kicker in Kambodscha!

Johannes Tartarotti hat am Ende der letzten Saison die Zelte bei SW Bregenz abgebrochen. Damals noch ohne Angabe eines neuen Ziels. Das jetzt bekannt wurde: „Jojo“ wurde vom kambodschanischen Meister Svay Rieng, einem Klub in der Hauptstadt Phnom Penh, verpflichtet. Aber nicht, um den Titel zu verteidigen ...