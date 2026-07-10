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Planung ist abgeschlossen bei den Schwarz-Weißen

2. Liga
10.07.2026 19:00
Die Bregenzer (im Bild rechts Lars Nussbaumer) sind auf einem guten Weg.
Die Bregenzer (im Bild rechts Lars Nussbaumer) sind auf einem guten Weg.(Bild: Fabian Wohlfahrter/SW Bregenz)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Bei SW Bregenz wurde in den vergangenen Wochen konzentriert und – im Gegensatz zu den Vorjahren – sehr ruhig gearbeitet. Der Kader ist eigentlich komplett, die Testspiele stimmen positiv. Mit Austria Lustenau wartet nächste Woche noch ein echter Gradmesser in der Vorbereitung auf die neue Saison in Liga zwei.

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„Die Jungs sind schon ein super Haufen“, sagt SW Bregenz-Sportkoordinator Patrick Schneider über die Fortschritte, die die neu formierten Schwarz-Weißen in den letzten Wochen seit dem Start der Vorbereitung gemacht haben. Was nicht ganz einfach war. Die Mannschaft hat sich bis auf wenige Ausnahmen komplett erneuert, viele neue Spieler und Charaktere. Das muss erst einmal richtig zusammenwachsen. „Genau das ist eines unserer Ziele für die erste Hälfte der Saison. Kommunikation ist dabei das Um und Auf. Aber das funktioniert sehr gut, obwohl die Spieler aus vielen verschiedenen Ländern kommen. Besonders die Japaner bringen eine sehr lockere Stimmung rein“, berichtet Schneider.

Coach Martin Brenner ist seine Krücken bald los.
Coach Martin Brenner ist seine Krücken bald los.(Bild: Fabian Wohlfahrter/SW Bregenz)

Der Kader ist eigentlich auch schon komplett, die Anmeldungen für alle Spieler laufen. „Falls sich noch etwas Interessantes ergeben würde, könnten wir aber noch reagieren.“ Die bisherigen Testspiele gegen Dornbirn (4:0), Brühl (4:0) und St. Gallen II (4:1) stimmen positiv, mit Hohenems kommt heute (18) ein weiterer Ländle-Gegner. Und am Mittwoch wartet mit Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau ein echter Gradmesser im vorletzten Test vor dem Saisonauftakt. Beim Start im ÖFB-Cup bei Regionalligist Bad Leonfelden sollte auch Coach Martin Brenner seine Krücken abgelegt haben, sein operiertes Knie macht gute Fortschritte.

Es läuft geordnet in Bregenz. „Was ja in den letzten Jahren nicht immer der Fall war“, sagt Schneider, „aber jetzt passt der Weg. Und die genaue Richtung werden wir in den nächsten Wochen erfahren.“

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