Planung ist abgeschlossen bei den Schwarz-Weißen

„Die Jungs sind schon ein super Haufen“, sagt SW Bregenz-Sportkoordinator Patrick Schneider über die Fortschritte, die die neu formierten Schwarz-Weißen in den letzten Wochen seit dem Start der Vorbereitung gemacht haben. Was nicht ganz einfach war. Die Mannschaft hat sich bis auf wenige Ausnahmen komplett erneuert, viele neue Spieler und Charaktere. Das muss erst einmal richtig zusammenwachsen. „Genau das ist eines unserer Ziele für die erste Hälfte der Saison. Kommunikation ist dabei das Um und Auf. Aber das funktioniert sehr gut, obwohl die Spieler aus vielen verschiedenen Ländern kommen. Besonders die Japaner bringen eine sehr lockere Stimmung rein“, berichtet Schneider.