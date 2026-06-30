LAFC setzt in Europa künftig nur noch auf Wacker

Der LAFC ist seit seinem Einstieg im Jahr 2023 der „strategische Partner“ des FC Wacker Innsbruck. Damals galt der Grasshopper Club Zürich als „Flaggschiff“ des europäischen Engagements. Nachdem die Anteile am Schweizer Klub verkauft wurden, sollen nun die Innsbrucker stärker in den Fokus rücken.
Der Los Angeles FC (LAFC) richtet seine Europa-Strategie neu aus und setzt künftig ausschließlich auf den FC Wacker Innsbruck. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, verkauft er seine Mehrheitsbeteiligung am Schweizer Traditionsverein Grasshopper Club Zürich an die Bridge Football Group Switzerland AG.
Damit wird Wacker Innsbruck zum zentralen europäischen Partner des MLS-Klubs. „Die Bündelung unserer Ressourcen und die vollständige Konzentration unserer europäischen Aktivitäten auf den FC Wacker Innsbruck ist der richtige Weg“, erklärte LAFC-Co-Präsident und General Manager John Thorrington.
Sportlicher Erfolg
Seit dem Einstieg des LAFC im Frühjahr 2023 schaffte Wacker Innsbruck drei Aufstiege in Folge und spielt mittlerweile wieder in der 2. Liga. Die Partnerschaft soll nun weiter ausgebaut werden – unter anderem durch gemeinsame Scouting-Netzwerke, eine engere Zusammenarbeit im kommerziellen Bereich sowie eine intensivere Förderung der Spielerentwicklung. „Vor dem Einstieg des LAFC standen wir vor einem Scherbenhaufen. Mit ihrer Unterstützung konnten wir das Comeback in den Profifußball schaffen“, sagte Wacker-Boss Hannes Rauch bereits Mitte Mai nach dem fixierten Aufstieg in Schwaz.
Am Transfermarkt soll nun Bewegung reinkommen. Noch diese Woche sollen zwei Neuzugänge vorgestellt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.