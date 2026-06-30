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Innsbrucker im Fokus

LAFC setzt in Europa künftig nur noch auf Wacker

Tirol
30.06.2026 14:32
Drei Aufstiege in Folge: Wacker steht beim LAFC nun im Mittelpunkt.
Drei Aufstiege in Folge: Wacker steht beim LAFC nun im Mittelpunkt.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Der LAFC ist seit seinem Einstieg im Jahr 2023 der „strategische Partner“ des FC Wacker Innsbruck. Damals galt der Grasshopper Club Zürich als „Flaggschiff“ des europäischen Engagements. Nachdem die Anteile am Schweizer Klub verkauft wurden, sollen nun die Innsbrucker stärker in den Fokus rücken.

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Der Los Angeles FC (LAFC) richtet seine Europa-Strategie neu aus und setzt künftig ausschließlich auf den FC Wacker Innsbruck. Wie der Klub am Dienstag bekannt gab, verkauft er seine Mehrheitsbeteiligung am Schweizer Traditionsverein Grasshopper Club Zürich an die Bridge Football Group Switzerland AG.

Damit wird Wacker Innsbruck zum zentralen europäischen Partner des MLS-Klubs. „Die Bündelung unserer Ressourcen und die vollständige Konzentration unserer europäischen Aktivitäten auf den FC Wacker Innsbruck ist der richtige Weg“, erklärte LAFC-Co-Präsident und General Manager John Thorrington.

Sportlicher Erfolg
Seit dem Einstieg des LAFC im Frühjahr 2023 schaffte Wacker Innsbruck drei Aufstiege in Folge und spielt mittlerweile wieder in der 2. Liga. Die Partnerschaft soll nun weiter ausgebaut werden – unter anderem durch gemeinsame Scouting-Netzwerke, eine engere Zusammenarbeit im kommerziellen Bereich sowie eine intensivere Förderung der Spielerentwicklung. „Vor dem Einstieg des LAFC standen wir vor einem Scherbenhaufen. Mit ihrer Unterstützung konnten wir das Comeback in den Profifußball schaffen“, sagte Wacker-Boss Hannes Rauch bereits Mitte Mai nach dem fixierten Aufstieg in Schwaz.

Am Transfermarkt soll nun Bewegung reinkommen. Noch diese Woche sollen zwei Neuzugänge vorgestellt werden.

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