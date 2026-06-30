LAFC setzt in Europa künftig nur noch auf Wacker

Sportlicher Erfolg

Seit dem Einstieg des LAFC im Frühjahr 2023 schaffte Wacker Innsbruck drei Aufstiege in Folge und spielt mittlerweile wieder in der 2. Liga. Die Partnerschaft soll nun weiter ausgebaut werden – unter anderem durch gemeinsame Scouting-Netzwerke, eine engere Zusammenarbeit im kommerziellen Bereich sowie eine intensivere Förderung der Spielerentwicklung. „Vor dem Einstieg des LAFC standen wir vor einem Scherbenhaufen. Mit ihrer Unterstützung konnten wir das Comeback in den Profifußball schaffen“, sagte Wacker-Boss Hannes Rauch bereits Mitte Mai nach dem fixierten Aufstieg in Schwaz.