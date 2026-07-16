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Austrias Neuzugang

„Werden mit dieser Mannschaft viel Erfolg haben“

Salzburg: Sport-Nachrichten
16.07.2026 08:00
Mohammad Mahmoud wechselte von Deutschland nach Österreich.
Mohammad Mahmoud wechselte von Deutschland nach Österreich.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Mathias Funk
Von Sebastian Steinbichler und Mathias Funk

Mohammad Mahmoud geht künftig für Austria Salzburg auf Torejagd. Der 21-Jährige sprach über seine Vorbilder und seine Ziele. Währenddessen wird die gute Stimmung beim Zweitligisten, der am Mittwoch einen neuen Testspieler begrüßt hat, nur von zwei bitteren Ausfällen getrübt. 

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Beim gestrigen „Media Day“ von Austria Salzburg herrschte beste Stimmung. Zwei neue Sponsoren sind seit Neuestem an Bord. Dazu rückt der Saisonstart am 25. Juli im ÖFB-Cup bei Wals-Grünau näher. „Alle sind hungrig“, erklärte Führungsspieler Luca Meisl. Die Mannschaft habe seit dem Trainingsauftakt Mitte Juni gute Schritte gemacht.

Austria Salzburg absolvierte am Mittwoch auch ein Mannschaftstraining im Stadion.
Austria Salzburg absolvierte am Mittwoch auch ein Mannschaftstraining im Stadion.(Bild: Andreas Tröster)

Mit Mohammad Mahmoud stellte sich auch der jüngste Neuzugang vor. Der Stürmer kam von Elversberg, dem deutschen Bundesliga-Aufsteiger. Die 2. Liga in Österreich ist für den 21-Jährigen aber kein Abstieg. „Das Projekt hat mich gereizt. Mit der Mannschaft, die wir haben, können und werden wir sehr viel Erfolg haben“, erklärte der Deutsch-Palästinenser, den Sportboss Roland Kirchler von einem Wechsel nach Maxglan überzeugte.

Zitat Icon

Salzburg ist sehr beeindruckend. Hier gibt es eine schöne Natur und eine schöne Stadt. Der Verein ist toll und die Mannschaft auch. Ich bin sehr optimistisch.

Mohammad Mahmoud, Neo-Stürmer von Austria Salzburg

Die Vorbilder des Angreifers sind Stars wie Karim Benzema, Robert Lewandowski und Harry Kane „Da versucht man sich das eine oder andere abzuschauen.“ Mit 1,92 Metern Körpergröße ist Mahmoud nicht nur groß, er denkt auch genau so. „Ich will irgendwann in eine Top-5-Liga. Am liebsten Deutschland, nahe an der Heimat. Das ist, glaube ich, das Ziel eines jeden Spielers.“

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Zwei Neuzugänge verletzten sich
Einzig Verletzungen trüben die gute Stimmung bei der Austria, wo aktuell Defensivspieler Tobias Pfeffer (Hartberg) vorspielt. Während eine Untersuchung bei Gabriel Marusic nur eine Schulterprellung ergab, fallen zwei Neuzugänge länger aus. Lukas Schweighofer muss wegen eines Syndesmosebandrisses mehrere Wochen passen, Marco Rottensteiner sogar etwa drei Monate. Der 21-Jährige zog sich einen Innenbandriss zu. Weitere Gründe für den Verein, noch einmal Verstärkungen zu holen. 

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