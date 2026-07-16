„Werden mit dieser Mannschaft viel Erfolg haben“

Mit Mohammad Mahmoud stellte sich auch der jüngste Neuzugang vor. Der Stürmer kam von Elversberg, dem deutschen Bundesliga-Aufsteiger. Die 2. Liga in Österreich ist für den 21-Jährigen aber kein Abstieg. „Das Projekt hat mich gereizt. Mit der Mannschaft, die wir haben, können und werden wir sehr viel Erfolg haben“, erklärte der Deutsch-Palästinenser, den Sportboss Roland Kirchler von einem Wechsel nach Maxglan überzeugte.