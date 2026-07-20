Warum Spanien auch in Zukunft dominieren wird

Spanien hat es bei dieser Weltmeisterschaft wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie aktuell das beste Team stellen. Im Endspiel gegen Argentinien dauert es bis zur Verlängerung, ehe Ferran Torres La Furia Roja erlöst. Im „Krone“-WM-Studio lassen wir den Finalabend noch einmal Revue passieren und Stefan Maierhofer blickt in eine rosige Zukunft aus spanischer Sicht!