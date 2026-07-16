Lustenau unterlag den jungen Nürnbergern knapp

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau musste sich im letzten Test der Sommervorbereitung dem FC Nürnberg II mit 0:1 geschlagen geben. In einer durchwachsenen Partie fehlte den Grün-Weißen vor allem in der Offensive die letzte Konsequenz. Die Austria übernahm gegen den amtierenden deutschen Regionalliga-Meister von Beginn an die Spielkontrolle, gute Möglichkeiten wurden aber auf beiden Seiten vergeben. In die Halbzeit ging es torlos. Den einzigen Treffer der Partie markierten die Gäste in Minute 55, nach einem Fehler im Lustenauer Aufbauspiel. Die beste Ausgleichschance hatte Precious Benjamin, der mit einem Abschluss auf die lange Ecke nur knapp scheiterte.