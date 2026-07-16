Lustenau unterlag den jungen Nürnbergern knapp

Austria Lustenau hat die Vorbereitungen für die Bundesliga abgeschlossen, der Aufsteiger unterlag im letzten Vorbereitungsspiel der zweiten Mannschaft des deutschen Bundesligisten FC Nürnberg knapp mit 0:1. Nun wartet mit dem ÖFB-Cup der Pflichtspielauftakt für Coach Markus Mader und seine Mannschaft.
Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau musste sich im letzten Test der Sommervorbereitung dem FC Nürnberg II mit 0:1 geschlagen geben. In einer durchwachsenen Partie fehlte den Grün-Weißen vor allem in der Offensive die letzte Konsequenz. Die Austria übernahm gegen den amtierenden deutschen Regionalliga-Meister von Beginn an die Spielkontrolle, gute Möglichkeiten wurden aber auf beiden Seiten vergeben. In die Halbzeit ging es torlos. Den einzigen Treffer der Partie markierten die Gäste in Minute 55, nach einem Fehler im Lustenauer Aufbauspiel. Die beste Ausgleichschance hatte Precious Benjamin, der mit einem Abschluss auf die lange Ecke nur knapp scheiterte.
Damit ist die Sommervorbereitung abgeschlossen für Coach Markus Mader und seine Mannschaft. Bereits in acht Tagen wird es erstmals ernst: Dann gastiert der Austria Lustenau in der ersten Runde des ÖFB-Cups beim Kremser SC.
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