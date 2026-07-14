Voitsberger Trainerbeben: Preiß-Nachfolger gesucht

Mit satten 16 Punkten Vorsprung setzte sich Voitsberg in der Regionalliga Mitte die Krone auf. Dazu kammen 113 (!) Tore in 30 Spielen. Der sofortige Wiederaufstieg in die Zweite Liga war also mehr als nur verdient. Doch knapp eineinhalb Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im Cup bei Leoben (24. Juli um 19.30 Uhr) suchen die Weststeirer einen neuen Trainer!