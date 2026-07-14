Voitsberger Trainerbeben: Preiß-Nachfolger gesucht

Vor wenigen Wochen noch war der Jubel in der Weststeiermark riesig: Mit einer eindrucksvollen Saison schaffte Voitsberg als Meister der Regionalliga den direkten Wiederaufstieg in Österreichs zweithöchste Fußballliga. Doch nur eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt im Cup bei Leoben sucht der Klub nun einen neuen Trainer.
Mit satten 16 Punkten Vorsprung setzte sich Voitsberg in der Regionalliga Mitte die Krone auf. Dazu kammen 113 (!) Tore in 30 Spielen. Der sofortige Wiederaufstieg in die Zweite Liga war also mehr als nur verdient. Doch knapp eineinhalb Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im Cup bei Leoben (24. Juli um 19.30 Uhr) suchen die Weststeirer einen neuen Trainer!
Stefan Nutz als Interimstrainer
Denn nach einer schweren Knieverletzung muss sich David Preiß einer nochmaligen Operation unterziehen. „Daher ist er mit dem Wunsch auf uns zugekommen, dass sein Fokus für die nächsten Monate ausschließlich seiner vollständigen Genesung gilt“, heißt es in einer Aussendung des Klubs. Interimistisch wird das Training nun von Stefan Nutz geleitet, ein Nachfolger wird eifrig gesucht.
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