Jetzt ist es offiziell: GAK hat neuen Abräumer!

„Ich freue mich riesig, Teil dieses großartigen Vereins mit seiner stolzen Tradition zu werden. Ich kann es kaum erwarten, am Platz zu stehen, vor unseren Fans zu spielen und diese besondere Atmosphäre zu erleben“, wird der neue Mann in einer Aussendung des Klubs zitiert. „Ich bin überzeugt, dass eine besondere Saison vor uns liegt. Ich verspreche, in jedem Training und jedem Spiel alles zu geben. Ich brenne darauf, endlich im Stadion aufzulaufen.