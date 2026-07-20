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Jetzt ist es offiziell: GAK hat neuen Abräumer!

Fußball National
20.07.2026 19:00
Liam Hermesh unterschrieb beim GAK bis 2029.
Liam Hermesh unterschrieb beim GAK bis 2029.(Bild: GAK 1902)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Weißer Rauch über Graz-Weinzödl: Der GAK hat, wie die „Krone“ bereits in der Vorwoche exklusiv berichtet hatte, einen neuen Abräumer im defensiven Mittelfeld gefunden. Liam Hermesh unterschrieb beim Bundesligisten. Zuletzt war der 22-Jährige bei Sheriff Tiraspol engagiert.

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„Liam ist laufstark und arbeitet gegen den Ball außergewöhnlich fleißig. Genau so eine Stabilität wollen wir im Zentrum haben“, sagt Sportchef Tino Wawra über Liam Hermesh, den neuen defensiven Mittelfeldmann des GAK. „Mit 22 hat er noch viel Entwicklung vor sich. Dass Trainer Ferdinand Feldhofer schon mit einigen israelischen Spielern gearbeitet hat, erleichtert ihm den Start zusätzlich.“

Eine tolle Ausbildung genossen
In der Vorsaison wagte sich der 22-Jährige erstmals ins Ausland und spielte leihweise für ein Jahr bei Sheriff Tiraspol. Dort holte er den Vizemeistertitel und beim Cupsieg steuerte er im Finale den Treffer zum 2:0-Endstand bei. Ausgebildet wurde er bei Stammklub Maccabi Haifa, einem der größten Klubs in seiner Heimat. Zuletzt war der Abräumer auf Vereinssuche. Beim GAK unterschrieb Hermesh nun einen Vertrag bis 2029. 

Der GAK hat im Mittelfeld eine neue Nummer sechs.
Der GAK hat im Mittelfeld eine neue Nummer sechs.(Bild: GAK 1902)

„Ich freue mich riesig, Teil dieses großartigen Vereins mit seiner stolzen Tradition zu werden. Ich kann es kaum erwarten, am Platz zu stehen, vor unseren Fans zu spielen und diese besondere Atmosphäre zu erleben“, wird der neue Mann in einer Aussendung des Klubs zitiert. „Ich bin überzeugt, dass eine besondere Saison vor uns liegt. Ich verspreche, in jedem Training und jedem Spiel alles zu geben. Ich brenne darauf, endlich im Stadion aufzulaufen.

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