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Viennas Test-Kracher

„Ein Niveau, dem man nicht jeden Tag begegnet …“

Fußball National
10.07.2026 21:46
Auf die Fans der Vienna wartet am Samstag im Testspiel gegen die Queens Park Rangers ein echter ...
Auf die Fans der Vienna wartet am Samstag im Testspiel gegen die Queens Park Rangers ein echter Fußball-Leckerbissen mit viel Geschichte.(Bild: GEPA)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Am Samstag (18.30 Uhr) wartet auf Zweitligist Vienna mit den Queens Park Rangers das Highlight der Sommervorbereitung. Zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im ÖFB-Cup empfängt der älteste Fußballverein Österreichs den englischen Traditionsclub auf der Hohen Warte. 

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Vier Wochen Vorbereitung liegen bereits hinter den Döblingern. Und die Blau-Gelben zeigen sich bereits bestens in Schuss, zuletzt gab es im Test gegen den GAK einen 4:2-Erfolg.

Bereits 2000 Tickets verkauft
Am Samstag wartet der nächste Test, auf der Hohen Warte geht es gegen den englischen Zweitligisten Queens Park Rangers aus London. Laut Klub sind bereits circa 2000 Tickets verkauft.

First Vienna FC – Queens Park Rangers

Datum. Samstag, 11. Juli 2026

Uhrzeit. 18.30 Uhr

Ort. Naturarena Hohe Warte in Wien-Döbling

Tickets. www.1894.at/tickets

Weitere Termine. 

bildbildDuell mit großer Geschichte
Ein Duell mit großer Geschichte: Denn vor beinahe hundert Jahren, am 30. Jänner 1933, gastierte der, damals noch recht junge, älteste Klub Österreichs im legendären Londoner White City Stadium auf den heutigen Gegner und sorgte mit einem sensationellen 3:0-Erfolg für Aufsehen. 93 Jahre später kommt es nun also zum Wiedersehen mit dem Londoner Klub, der bereits 1882 gegründet wurde und aktuell in der zweiten Liga spielt.

Rendezvous mit der Geschichte: Der First Vienna FC empfängt am 11. Juli auf der Hohen Warte die ...
Rendezvous mit der Geschichte: Der First Vienna FC empfängt am 11. Juli auf der Hohen Warte die Queens Park Rangers.(Bild: Vienna)

„Enorme körperliche Robustheit“
„QPR bringt viel individuelle Qualität und eine enorme körperliche Robustheit mit. Das ist ein Niveau, dem man in Österreich nicht jeden Tag begegnet“, freut sich der neue Vienna-Trainer Patrick Enengl auf den prominenten Gegner. Und fügte hinzu: „Ich hoffe auf eine großartige Kulisse und darauf, dass viele Vienna-Fans den Weg auf die Hohe Warte finden.“

Erstes Pflichtspiel am 25. Juli im Cup
Am Samstag, 18. Juli, gibt‘s für die Döblinger noch ein letztes Testspiel auswärts beim Bundesligaklub Hartberg, ehe am 25. Juli im ÖFB-Cup auswärts beim Regionalligaklub Mattersburg das erste Pflichtspiel wartet. 

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Wien ein Walzer: Vienna präsentierte neues Heimtrikot
Übrigens: Unlängst präsentierte die Vienna ihr neues Heimtrikot für die neue Saison 2026/27.

Din Vienna präsentierte unlängst ihre neuen Heimtrikots.
Din Vienna präsentierte unlängst ihre neuen Heimtrikots.(Bild: FOTObyHOFER/Christian Hofer)

„Die Spielkleidung vereint Tradition und Aufbruch. Wie ein Walzer, in dem Vertrautes weiterklingt und zugleich neue Akzente gesetzt werden“, so das Motto des Klubs. Die neuen Trikots sind u.a. im Online-Fanshop des Klubs erhältlich.

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