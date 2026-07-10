„Ein Niveau, dem man nicht jeden Tag begegnet …“

bildbildDuell mit großer Geschichte

Ein Duell mit großer Geschichte: Denn vor beinahe hundert Jahren, am 30. Jänner 1933, gastierte der, damals noch recht junge, älteste Klub Österreichs im legendären Londoner White City Stadium auf den heutigen Gegner und sorgte mit einem sensationellen 3:0-Erfolg für Aufsehen. 93 Jahre später kommt es nun also zum Wiedersehen mit dem Londoner Klub, der bereits 1882 gegründet wurde und aktuell in der zweiten Liga spielt.