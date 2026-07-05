Amstetten macht Werbung – „Bieten eine Plattform!“

Für Sportchef Thomas Gebauer gilt: „Wir müssen an diese gute Entwicklung anschließen. Wir sind ein kleiner Klub, da heißt es, das Bestmögliche rausholen.“ TV-Gelder und Budget wurden weniger, bei neun Abgängen gibt’s vier Neue – nun auch Florent Hajdini, 19-jähriger Sechser oder Achter, zuletzt beim WAC. „Wir machen den Kader gewollt enger und jünger.“ Dass mit Gragger, Pertlwieser und Eisschill drei in die Bundesliga kamen, „ist sehr viel Werbung. Wir wollen den Jungen eine Plattform bieten.“ Und das in Dressen von Craft, das Amstetten in Zusammenarbeit mit Intersport Winninger als erstes Profiteam in Österreich ausrüstet. Kapitän Lukas Deinhofer: „Gefällt uns sehr, wir fühlen uns wohl darin – das ist auch das Wichtigste. Dann spielt man auch besser.“