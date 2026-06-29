Nächster Neuzugang kommt, Rückkehr dafür vom Tisch

Austria Salzburg beendete die ersten beiden Wochen der Vorbereitung mit einem Testspiel-Doppel gegen Ried (2:2) und den ASV (5:1). „Wir haben ein gutes Gefühl. Gerade die jungen Spieler ziehen voll mit, sind zu 100 Prozent dabei“, sieht der Bayer schon einige Fortschritte in der kurzen Zeit.