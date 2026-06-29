Nächster Neuzugang kommt, Rückkehr dafür vom Tisch

Zweitligist Austria Salzburg bastelt schon intensiv am Kader für kommende Saison. Während ein Ex-Talent von Red Bull Salzburg demnächst als Neuzugang präsentiert werden soll, ist ein mögliches Comeback eines Leistungsträgers der vergangenen Spielzeit endgültig vom Tisch.
Austria Salzburg beendete die ersten beiden Wochen der Vorbereitung mit einem Testspiel-Doppel gegen Ried (2:2) und den ASV (5:1). „Wir haben ein gutes Gefühl. Gerade die jungen Spieler ziehen voll mit, sind zu 100 Prozent dabei“, sieht der Bayer schon einige Fortschritte in der kurzen Zeit.
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