Trotz Sprachbarrieren stimmt das Klima in Bregenz

SW Bregenz-Youngster Dominik Samardzija schwärmt von seiner neuen Mannschaft und von seinen ersten Wochen im Profifußball. Heute steht für den jungen Tormann und seine Teamkollegen das letzte Vorbereitungsspiel gegen Imst auf dem Programm, ehe es nächste Woche mit dem ÖFB-Cup losgeht.
„Das ist sogar noch besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich lebe gerade meinen Traum“, gesteht der 19-jährige Tormann Dominik Samardzija, der in der Sommerpause von der Akademie Vorarlberg zu SW Bregenz gewechselt war, in den vergangenen Wochen seit dem Trainingsauftakt erstmals in seiner Karriere Profiluft schnuppern durfte. „Es war schon eine riesige Umstellung, vor allem was das körperliche anbelangt. Und wie man mit Fehlern umgeht. Aber das macht mir keine Angst“, lacht Samardzija, der mit dem japanischen Tormann Peter Kwame Aizawa um das Einserleiberl kämpft. „Peter ist ein Top-Tormann, er bringt sehr viel Erfahrung mit“, zollt der Youngster seinem sechs Jahre älteren „Konkurrenten“ Respekt.
Chemie stimmt
Von Konkurrenz kann aber derzeit in Bregenz eigentlich keine Rede sein. Das Team versteht sich bestens, berichtet Samardzija. „Das Klima bei uns ist wirklich sehr gut. Das, obwohl nicht alle Deutsch oder Englisch sprechen. Aber wir haben mit Atsushi Zaizen und William Rodrigues zwei perfekte Dolmetscher. Außerdem haben die japanischen und brasilianischen Spieler eine Liste mit Kommandos bekommen, die fragt der Trainer regelmäßig ab“, lacht der junge Tormann. In der Mannschaft sieht Samardzija viel Potenzial. „Wo wir wirklich stehen, das sehen wir erst, wenn die Meisterschaft startet. Aber das kann etwas werden“, ist er sich sicher.
Heute (18) steht noch das letzte Testspiel gegen Regionalligist Imst auf dem Programm. Und dort wird der junge Tormann von Beginn an zwischen den Bregenzer Pfosten stehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.