Trotz Sprachbarrieren stimmt das Klima in Bregenz

Chemie stimmt

Von Konkurrenz kann aber derzeit in Bregenz eigentlich keine Rede sein. Das Team versteht sich bestens, berichtet Samardzija. „Das Klima bei uns ist wirklich sehr gut. Das, obwohl nicht alle Deutsch oder Englisch sprechen. Aber wir haben mit Atsushi Zaizen und William Rodrigues zwei perfekte Dolmetscher. Außerdem haben die japanischen und brasilianischen Spieler eine Liste mit Kommandos bekommen, die fragt der Trainer regelmäßig ab“, lacht der junge Tormann. In der Mannschaft sieht Samardzija viel Potenzial. „Wo wir wirklich stehen, das sehen wir erst, wenn die Meisterschaft startet. Aber das kann etwas werden“, ist er sich sicher.