Neuer Stürmer sah bei Austria-Sieg im Test zu

Crnkics Leistung sahen aber nicht nur Hunderte Austria-Fans, sondern der Spieler, der in Zukunft Daniel Bares ersetzen soll. Mohammed Mahmoud, ein deutsch-palästinensischer Stürmer, war bereits im Stadion und blickte seinen Teamkollegen in spe auf die Beine. Der 21-Jährige kickte zuletzt beim deutschen Neo-Bundesligisten Elversberg und hat den Medizincheck bei der Austria bereits bestanden.