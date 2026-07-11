Neuer Stürmer sah bei Austria-Sieg im Test zu

Im drittletzten Testspiel vor dem Pflichtspielstart im ÖFB-Cup kam Zweitligist Austria Salzburg vor eigenem Publikum zu einem 2:0-Sieg gegen Wacker Burghausen. Dabei sah ein weiterer Neuzugang für die Offensive bereits zu.
Doppelpack gegen die LASK Amateure (4:1), Doppelpack beim 2:0 gegen Wacker Burghausen – Tamar Crnkic präsentierte sich bei seinen Einsätzen für Austria Salzburg in den Testspielen stark. Der Ex-Bregenzer wird bald auch offiziell von den Violetten als Offensiv-Neuzugang bestätigt.
Crnkics Leistung sahen aber nicht nur Hunderte Austria-Fans, sondern der Spieler, der in Zukunft Daniel Bares ersetzen soll. Mohammed Mahmoud, ein deutsch-palästinensischer Stürmer, war bereits im Stadion und blickte seinen Teamkollegen in spe auf die Beine. Der 21-Jährige kickte zuletzt beim deutschen Neo-Bundesligisten Elversberg und hat den Medizincheck bei der Austria bereits bestanden.
Wechsel nach Kambodscha?
Neuigkeiten gibt es auch von Ex-Austrianer Bares. Den Tschechen, der in der vergangenen Saison sieben Saisontore erzielte, dürfte es nach Asien verschlagen. Der achtfache kambodschanische Meister Phnom Penh Crown soll zur neuen Heimat des Angreifers werden.
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