Offiziell: Austria Salzburg holt Ex-Bullen

Austria Salzburg holt den nächsten Spieler mit Red-Bull-Vergangenheit. Wie die Violetten am Donnerstag verkündeten, wechselt Raphael Hofer (56 Liefering-Einsätze) zu den Maxglanern. Bei seiner bis dato letzten Station in Slowenien wurde der Oberösterreicher nicht glücklich.
Die „Krone“ hatte es bereits mehrfach berichtet, jetzt machte Fußball-Zweitligist Austria Salzburg den Deal offiziell: Raphael Hofer wird ein Violetter. Bereits beim Trainingsauftakt am 16. Juni war der Linksfuß als Testspiel Teil der Mannschaft. In der Folge konnte der Oberösterreicher überzeugen und ist von nun an ein Austrianer. „Ich freue mich sehr, jetzt Teil der Austria zu sein. Es ist ein großer Traditionsverein mit einer starken Fanbasis im Rücken – genau das macht diesen Verein so besonders. Die ersten Eindrücke vom Team, dem gesamten Staff und den Trainingsbedingungen sind durchwegs sehr positiv. Ich werde jeden Tag hart arbeiten und auf dem Platz alles geben, um der Mannschaft und dem Verein bestmöglich zu helfen“, wird Hofer vom Verein zitiert.
In seiner bisherigen Karriere kickte Hofer hauptsächlich für Red Bull Salzburg. Im Dezember 2016 wechselte er in die Akademie und kämpfte sich dort bis zu Kooperationsklub Liefering hoch. Dort lief der mittlerweile 23-Jährige 56-Mal in der 2. Liga auf, erzielte fünf Treffer. Nach Leihen zu Blau-Weiß Linz und Hartberg verließ der Linksverteidiger den Red Bull-Kosmos endgültig und schloss sich dem slowenischen Erstligisten NS Mura an.
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