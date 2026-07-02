Offiziell: Austria Salzburg holt Ex-Bullen

Die „Krone“ hatte es bereits mehrfach berichtet, jetzt machte Fußball-Zweitligist Austria Salzburg den Deal offiziell: Raphael Hofer wird ein Violetter. Bereits beim Trainingsauftakt am 16. Juni war der Linksfuß als Testspiel Teil der Mannschaft. In der Folge konnte der Oberösterreicher überzeugen und ist von nun an ein Austrianer. „Ich freue mich sehr, jetzt Teil der Austria zu sein. Es ist ein großer Traditionsverein mit einer starken Fanbasis im Rücken – genau das macht diesen Verein so besonders. Die ersten Eindrücke vom Team, dem gesamten Staff und den Trainingsbedingungen sind durchwegs sehr positiv. Ich werde jeden Tag hart arbeiten und auf dem Platz alles geben, um der Mannschaft und dem Verein bestmöglich zu helfen“, wird Hofer vom Verein zitiert.