Zwei Derbys zum Auftakt in die neue Wacker-Saison

Seit gestern steht fest: Das ÖFB-Cupspiel zwischen der SVG Reichenau und FC Wacker Innsbruck findet am 25. Juli um 18 Uhr im Tivoli statt. Zudem wurde der Spielplan der 2. Liga veröffentlicht – und die Innsbrucker starten mit einem Traditionsduell in ihre Comeback-Saison im Profifußball.
„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das Heimspiel gerne bei uns ausgetragen hätte“, teilte Reichenau-Obmann Gernot Amoser mit. Aufgrund der hohen Nachfrage entschied man sich jedoch gemeinsam für das Tivoli: „4.000 bis 5.000 Zuschauer sind beim Innsbrucker Derby gegen die Reichenau möglich“, erklärte der Wacker-Boss Hannes Rauch.
Westderbys
Dieser kann sich eine Woche später auf das nächste Derby freuen: Zum Auftakt in die 2. Liga empfangen die Schwarz-Grünen (31. Juli – 2. August) Schwarz-Weiß Bregenz. „Ein Westderby zum Auftakt ist natürlich super und danach geht es gleich gegen Blau-Weiß Linz, also Aufstieger gegen Absteiger“, sagte Rauch. Ebenso spannend wird das „große“ Westderby in der 9. Runde (16. bis 18. Oktober) gegen den Erzrivalen Austria Salzburg.
Vorbereitung & Transfers
Bereits diesen Samstag (13 Uhr) steht am Tivoli W1 ein Testspiel gegen Bayern II auf dem Programm. Dort sollen nicht nur Spieler getestet werden, sondern auch ein bis zwei Neuverpflichtungen feststehen. Einer davon könnte dem Vernehmen nach U-Nationaltorhüter Juri Kirchmayr vom GAK sein. Der 20-Jährige war vergangene Saison an den FAC ausgeliehen und wurde in der 2. Liga zum Torhüter der Saison gewählt. In 28 Partien blieb er 15-mal ohne Gegentor.
Bei den Roten aus Graz bemüht man sich unterdessen, den von Genua ausgeliehenen Franz Stolz als Nummer Eins fix zu verpflichten. Unabhängig davon besitzt der in Niederösterreich geborene Kirchmayr beim GAK noch einen Vertrag bis 2027 (plus Option auf ein weiteres Jahr) und dürfte daher nicht ablösefrei zu haben sein.
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