Zwei Derbys zum Auftakt in die neue Wacker-Saison

Vorbereitung & Transfers

Bereits diesen Samstag (13 Uhr) steht am Tivoli W1 ein Testspiel gegen Bayern II auf dem Programm. Dort sollen nicht nur Spieler getestet werden, sondern auch ein bis zwei Neuverpflichtungen feststehen. Einer davon könnte dem Vernehmen nach U-Nationaltorhüter Juri Kirchmayr vom GAK sein. Der 20-Jährige war vergangene Saison an den FAC ausgeliehen und wurde in der 2. Liga zum Torhüter der Saison gewählt. In 28 Partien blieb er 15-mal ohne Gegentor.