Austria Salzburg holt jungen Kicker vom WAC

Nach der Verpflichtung von Raphael Hofer am Donnerstag meldete Fußball-Zweitligist Austria Salzburg nur 24 Stunden später erneut Vollzug. Die Violetten sicherten sich die Dienste eines 19-jährigen Mittelfeldspielers, der bereits seit einiger Zeit bei den Maxglanern mittrainierte.
„Wir wollen ihn unbedingt bei uns haben“, sagte Sportboss Roland Kirchler zum Trainingsstart Mitte Juni. Nun ist der Deal fix: Thomas Schandl (19) verlässt den Wolfsberger AC und streift sich künftig das Trikot der Salzburger Austria über.
Thomas ist ein weiterer junger, ehrgeiziger und gut ausgebildeter Spieler, der uns in den Probetrainings überzeugt hat.
Roland KIRCHLER, Sportdirektor Austria Salzburg
„Thomas ist ein weiterer junger, ehrgeiziger und gut ausgebildeter Spieler, der uns in den Probetrainings überzeugt hat. Wir möchten ihn behutsam an den Profibereich heranführen und sein Potenzial gemeinsam weiterentwickeln“, wurde Kirchler am Freitagmittag in einer Aussendung zitiert.
Schandl-Transfer zog sich hin
Zuvor stand der Transfer des nun Ex-Wolfsbergers, der in Salzburg studiert, auf der Kippe. Die Kärntner erhofften sich eine Ausbildunganetschädigung, welche die Violetten laut Kirchler in der Höhe nicht zahlen wollten. „Umso mehr freue ich mich, dass der Wechsel jetzt endlich geklappt hat. Ich bin bereit, alles für den Verein zu geben“, strahlte der neue Mann, der beim Test-2:2 bei der SV Ried bereits einen Einsatz verbuchte.
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