Austria Salzburg holt jungen Kicker vom WAC

Schandl-Transfer zog sich hin

Zuvor stand der Transfer des nun Ex-Wolfsbergers, der in Salzburg studiert, auf der Kippe. Die Kärntner erhofften sich eine Ausbildunganetschädigung, welche die Violetten laut Kirchler in der Höhe nicht zahlen wollten. „Umso mehr freue ich mich, dass der Wechsel jetzt endlich geklappt hat. Ich bin bereit, alles für den Verein zu geben“, strahlte der neue Mann, der beim Test-2:2 bei der SV Ried bereits einen Einsatz verbuchte.