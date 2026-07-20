Offiziell! ÖFB-Teamstar bis 2029 beim FC Bayern

„Schon oft betont, wie happy ich in München bin!“

„Für mich ist es etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen“, erklärte der österreichische Teamspieler in der Bayern-Mitteilung. „Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben.“