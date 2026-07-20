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Offiziell! ÖFB-Teamstar bis 2029 beim FC Bayern

Deutsche Bundesliga
20.07.2026 18:41
Konrad Laimer (links neben Christoph Baumgartner) bleibt dem FC Bayern bis 2029 erhalten …
Konrad Laimer (links neben Christoph Baumgartner) bleibt dem FC Bayern bis 2029 erhalten …(Bild: AFP/AXEL HEIMKEN)
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Von krone Sport

Ein bisschen hat es zeitweise nach einer schweren Geburt ausgeschaut, aber nun ist alles in trockenen Tüchern: Konrad Laimer und der FC Bayern München haben sich auf eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit geeinigt!

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Der 29-Jährige, der gerade erst mit Österreichs Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika engagiert war, unterschrieb einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 …

„Wir freuen uns, dass Konny weiter seinen Weg beim FC Bayern geht. Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen, und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert, und das jeden einzelnen Tag“, zeigte sich Max Eberl, Sportvorstand des FC Bayern, in einer Stellungnahme des Klubs erfreut über den langfristigen Verbleib des Österreichers.

„Schon oft betont, wie happy ich in München bin!“
„Für mich ist es etwas sehr Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen“, erklärte der österreichische Teamspieler in der Bayern-Mitteilung. „Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben.“

Laimer war vor drei Jahren von RB Leipzig an die Isar gewechselt und absolvierte seitdem 136 Pflichtspiele für die Münchner. Auf der Habenseite stehen in dieser Zeit zwei deutsche Meistertitel sowie je einmal der DFB-Pokal und der Supercup. Er gilt als einer der Schlüsselspieler von Coach Vincent Kompany und kam unter dem Belgier zumeist als Außenverteidiger zum Einsatz.

Glückliche Bayern
„Wir schätzen Konnys Vielseitigkeit, Leidenschaft und Konstanz enorm. Er ruft beständig seine Qualitäten ab, Saison für Saison, Spiel für Spiel. Er ist ein Vorbild, weil er keinen Ball verloren gibt, sich kontinuierlich weiterentwickelt und auch in der Kabine ein wichtiger Faktor ist“, erklärte Sportdirektor Christoph Freund.

Der lange Vertragspoker mit Laimer hatte auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß auf den Plan gerufen. „Er ist für die Mannschaft extrem wichtig, genauso für die Außendarstellung des Vereins. Er arbeitet unheimlich viel für das Team. Aber er ist eben nicht Maradona. Und solche Spieler müssen akzeptieren, dass es Grenzen gibt“, sagte Hoeneß Anfang Mai bei DAZN zum Thema Gehalt. Einen Tag nach Ende der Fußball-WM und pünktlich zum Bayern-Trainingsauftakt ist nun alles unter Dach und Fach.

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