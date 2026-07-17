Fans zahlen bei Austria-Trip nach Kroatien mit

Trio fädelte Testspiel ein

Dabei geht es aber nicht um Gegner NK Opatija, ein kroatischer Zweitligist, sondern vielmehr um den Spielort. Schließlich handelt es sich um das 1912 eröffnete Stadion Kantrida. In diesem wollten Teile des Vorstands und der Fanszene schon länger ein Spiel durchführen.