Fans zahlen bei Austria-Trip nach Kroatien mit

Eine Woche vor dem Pflichtspielstart im ÖFB-Cup erfüllt Zweitligist Austria Salzburg Teilen des eigenen Vorstands und der Fan-Szene einen langersehnten Traum. Ein Trio fädelte den Trip nach Kroatien, bei dem die Mannschaft den Teamgeist stärken will, ein.
„Wir versuchen es schon seit ein paar Jahren, jetzt hat sich die Gelegenheit ergeben.“ Das sagt Austria Salzburgs Obmann David Rettenbacher zu einem Testspiel am Samstagabend (18 Uhr). Diesen Probegalopp bestreiten Kapitän Florian Rieder und Co. in Rijeka, eine Woche vor dem Pflichtspielstart im ÖFB-Cup bei Wals-Grünau.
Trio fädelte Testspiel ein
Dabei geht es aber nicht um Gegner NK Opatija, ein kroatischer Zweitligist, sondern vielmehr um den Spielort. Schließlich handelt es sich um das 1912 eröffnete Stadion Kantrida. In diesem wollten Teile des Vorstands und der Fanszene schon länger ein Spiel durchführen.
Ex-Austrianer und Gemeinderat Jurica Mustac und Präsident Hubert Palfinger, kroatischer Honorarkonsul in Salzburg, fädelten die Sache mit dem Infrastruktur-Beauftragten Max Eichbauer ein.
Motto-Shirts sollen Teil der Reisekosten decken
Während die Mannschaft den kurzen Trip nutzt, um den Teamgeist zu beschwören, werden rund 400 violette Fans erwartet. Sie tragen auch ihren Teil zur Bewältigung des Schmankerls bei. Mit dem Verkauf von Motto-Leiberl wird ein Teil der Reisekosten der Mannschaft gedeckt.
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