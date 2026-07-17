Sturm Graz startet mit vielen „Fragezeichen“

Auftaktprogramm mit Pflichtsieg-Charakter

Wie zuletzt geht Sturm die Saison an, ohne einen Tabellenplatz auszugeben. Lediglich das Erreichen eines internationalen Startplatzes ist das Ziel des Clubs, der in den jüngsten fünf Saisonen nie schlechter als Ligazweiter war. An den Prinzipien hat Ingolitsch in der Vorbereitung nicht gerüttelt. „Die Basis muss sein, wenig Tore zu kriegen und einfach schwer zu schlagen zu sein.“ Danach gehe es darum, sich auch offensiv zu steigern. „Wir haben in der vergangenen Saison speziell zu Hause zu oft Unentschieden gespielt. Einen Block zu bespielen und mehr Lösungen im letzten Drittel zu finden, ist etwas, das wir besser machen wollen.“