Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dienstag Europacup

Sturm Graz startet mit vielen „Fragezeichen“

Bundesliga
17.07.2026 06:22
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch
Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bereits am Dienstag eröffnet Sturm Graz die neue Fußball-Saison aus österreichischer Sicht. In der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation empfängt Österreichs Vizemeister sein schottisches Pendant. Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch erwartet mit Hearts of Midlothian eine „ganz harte Nuss“. Nach einer nicht sorgenfrei verlaufenen Vorbereitung stehen zum Saisonstart in Graz „viele Fragezeichen im Raum“. Auch das Einkaufsprogramm ist noch nicht abgeschlossen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

  Auf Ingolitschs Wunschliste stehen unverändert ein Linksverteidiger als Ersatz für Emir Karic (USA-Wechsel) und ein Strafraumstürmer, der dem vom LASK entthronten Meister von 2024 und 2025 die gewünschte Durchschlagskraft schenken soll. Bei einem inflationsgetriebenen und durch die WM spät anlaufenden Transfermarkt ist diese Suche kein leichtes Unterfangen. Gerade weil Sturm trotz des Höhenfluges der vergangenen Jahre den Gürtel finanziell enger zieht. Kaderkosten reduzieren, Strukturen verschlanken und dabei auch Rücklagen bilden, lautet seit geraumer Zeit das Credo an der Mur.

Acht Angreifer auf der Gehaltsliste
Im Kader der Grazer stehen aktuell acht Angreifer. Zu viele, Michael Parensen sucht händeringend nach Abnehmern. Dennoch hoffte Ingolitsch im APA-Gespräch, dass sein Sportchef auch möglichst bald einen Neuen präsentieren kann. „Die Suche läuft weiterhin auf Hochtouren“, meinte der Trainer. „Wir brauchen mehr Präsenz in der Box für Situationen, wo wir weniger Raum haben. Eine solche Erweiterung unseres Werkzeugkoffers würde uns gut stehen.“ Laut Medienberichten könnte der Gesuchte Nelson Weiper (21) heißen, der in Mainz auf wenig Spielzeit kam.

  Der zweiterfolgreichste Liga-Torschütze hinter Spielmacher Otar Kiteishvili (15 Tore) war in der Vorsaison Seedy Jatta mit vier Toren. Der Norweger wird vereinsintern für sein Arbeitspensum geschätzt, Goalgetter wird er aber eher keiner mehr. Während Transferflop Maurice Malone bei einem Angebot keine Steine in den Weg gelegt werden würden, gilt Rückkehrer Szymon Wlodarczyk als ein Gewinner der Vorbereitung. „Er spielt eine große Rolle in unseren Überlegungen“, sagte Ingolitsch über den zuletzt mehrmals verliehenen Polen. Auch Axel Kayombo sowie die Bundesliga-Neuzugänge Jürgen Heil (Hartberg) und Simon Seidl (Blau-Weiß Linz) konnten die spielfreie Zeit für Eigenwerbung nutzen.

Otar Kiteishvili
Otar Kiteishvili(Bild: GEPA)

Angeschlagene Kreativabteilung, aussortierte Innenverteidiger
Ein Kreativ-Trio bereitete Ingolitsch hingegen Sorge. Otar Kiteishvili (Wade), Gizo Mamageishvili (Rücken) und Filip Rozga (neuerliche Oberschenkelverletzung) verpassten viele Einheiten. „Wir hatten unsere Kreativabteilung in der Vorbereitung nicht an Bord und versuchen, das anders aufzufangen“, sagte Ingolitsch. Die beiden Georgier Kiteishvili und Mamageishvili kamen bei der Generalprobe gegen Pogon Stettin (1:0) immerhin wieder zum Einsatz. Ob Kiteishvili angesichts der „suboptimalen Vorbereitung“ für den Ernstfall am Dienstag bereit ist, ließ Ingolitsch offen. Der Stellenwert des zweifachen Bundesliga-Spielers der Saison ist kein Geheimnis. „Alle wissen, dass Otar das Um und Auf in unserem Spiel ist“, bemerkte Ingolitsch.

  Nicht mehr in Graz gewollt sind die beiden Innenverteidiger Emanuel Aiwu und Niklas Geyrhofer. Ihre Versetzung in die zweite Mannschaft brachte die Fußballergewerkschaft VdF auf den Plan. Der Vorwurf von Mobbing stand im Raum. Nach einer Intervention sind beide Spieler wieder im Trainingsbetrieb der ersten Mannschaft und verhalten sich laut Ingolitsch „sehr professionell“. Die Ausbootung habe aus rein sportlichen Motiven stattgefunden, betont der Sturm-Coach. „Wir bieten ihnen, solange sie da sind, das bestmögliche Training, hoffen aber gleichzeitig, dass sie zeitnah eine neue Herausforderung finden.“ Aiwus gut dotierter Vertrag läuft noch zwei Jahre.

Auftaktprogramm mit Pflichtsieg-Charakter
Wie zuletzt geht Sturm die Saison an, ohne einen Tabellenplatz auszugeben. Lediglich das Erreichen eines internationalen Startplatzes ist das Ziel des Clubs, der in den jüngsten fünf Saisonen nie schlechter als Ligazweiter war. An den Prinzipien hat Ingolitsch in der Vorbereitung nicht gerüttelt. „Die Basis muss sein, wenig Tore zu kriegen und einfach schwer zu schlagen zu sein.“ Danach gehe es darum, sich auch offensiv zu steigern. „Wir haben in der vergangenen Saison speziell zu Hause zu oft Unentschieden gespielt. Einen Block zu bespielen und mehr Lösungen im letzten Drittel zu finden, ist etwas, das wir besser machen wollen.“

Eingebettet in die wichtigen ersten Europacup-Spiele sind mit Seekirchen (Cup), WSG Tirol, Hartberg, Altach und Lustenau nationale Aufgaben mit Pflichtsieg-Charakter. Ingolitsch: „Ein guter Start kann ein extremer Multiplikator sein, in welche Richtung es für uns geht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bundesliga
17.07.2026 06:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
137.916 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
118.405 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Ausland
Meteotsunami überraschte Urlauber in Kroatien
106.821 mal gelesen
Ein Gewitter über Kroatien (Symbolbild)
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1523 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
795 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
Steuerzahler blecht teure Kanzler-Reisen
759 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Bundesliga
Dienstag Europacup
Sturm Graz startet mit vielen „Fragezeichen“
Sport Tv Logo
Legionär im Anflug:
Der GAK scheint seinen Abräumer gefunden zu haben!
Sport Tv Logo
Transfer-Update
Sportchef Parensen: „Sturm zieht weiter extrem!“
Sport Tv Logo
Fabio Ingolitsch:
Transfers? „Der Trainer-Wunsch ist bescheiden“
Sport Tv Logo
Vor Millionenspiel
Keine „Spionagegefahr“ – Sturm deckt Karten auf!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf