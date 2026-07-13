Bei Salzburg aussortiert! Was diese Bullen nun tun

Drei Landsleute starteten Bartosz Mazurek am Montag einen kurzen Besuch ab. Das Trio, Fans des polnischen Neuzuganges von Red Bull Salzburg, holte sich dabei auch ein Erinnerungsfoto und ein Autogramm ab. Der Mittelfeldspieler war einer von 31 Kickern, die auf den Trainingsplätzen zu sehen waren.