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Kjaergaard und Co.

Bei Salzburg aussortiert! Was diese Bullen nun tun

Red Bull Salzburg
13.07.2026 19:30
Valentin Sulzbacher und Maurits Kjaergaard spielen in den Überlegungen von Red Bull Salzburg für ...
Valentin Sulzbacher und Maurits Kjaergaard spielen in den Überlegungen von Red Bull Salzburg für die kommende Saison keine Rolle.(Bild: FC Red Bull Salzburg GmbH)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Das Aufgebot für das vergangene Trainingslager markierte einen Cut beim FC Red Bull Salzburg. Den Spielern, die weiterhin zum Klub gehören, in Flachau aber nicht dabei waren, wurde ein Wechsel nahegelegt. Vollzug gibt es bislang aber noch keinen. 

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Drei Landsleute starteten Bartosz Mazurek am Montag einen kurzen Besuch ab. Das Trio, Fans des polnischen Neuzuganges von Red Bull Salzburg, holte sich dabei auch ein Erinnerungsfoto und ein Autogramm ab. Der Mittelfeldspieler war einer von 31 Kickern, die auf den Trainingsplätzen zu sehen waren. 

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