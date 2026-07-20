„Heulsuse“: Influencerin feiert WM-Titel von Olmo

Darauf spielt sie auf einen langjährigen wiederkehrenden Scherz an, als die Beziehung der beiden noch nicht öffentlich war und Olmo nur als ihr „Mitbewohner“ betitelt wurde. Mittlerweile sind die beiden allerdings ein Paar – und Dani Olmo seit gestern auch noch Weltmeister. Etwas, dass Abla sichtlich emotional machte.