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„Heulsuse“: Influencerin feiert WM-Titel von Olmo

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 12:20
Die berühmte Influencerin Laura Abla feierte auf Social Media den WM-Sieg ihres Frendes Dani ...
Die berühmte Influencerin Laura Abla feierte auf Social Media den WM-Sieg ihres Frendes Dani Olmo.(Bild: Krone KREATIV/Instagram/lauraabla/AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Und plötzlich ist „mein Mitbewohner“ Weltmeister“! Laura Abla, berühmte deutsche Influencerin und Freundin von Spanien-Star Dani Olmo postete nach dem WM-Finale ein emotionales Video auf Social Media.

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Darauf spielt sie auf einen langjährigen wiederkehrenden Scherz an, als die Beziehung der beiden noch nicht öffentlich war und Olmo nur als ihr „Mitbewohner“ betitelt wurde. Mittlerweile sind die beiden allerdings ein Paar – und Dani Olmo seit gestern auch noch Weltmeister. Etwas, dass Abla sichtlich emotional machte.

Auf ihren Social-Media-Kanälen postete die Influencerin ein Video auf den Zuschauerrängen, wo sie ihre Freudentränen nicht mehr unterdrücken konnte. „Heulsuse“ titelte sie das emotionale, aber auch witzige Kurzvideo, das sie mit ihren rund 500.000 Followern auf Instagram und TikTok teilte.

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