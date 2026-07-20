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19 Meter zu viel

Schwere Panne verhinderte neuen Staffel-Rekord

Sport-Mix
20.07.2026 11:42
Das Staffel-Quartett mit Willhuber, Dlauhy, Pressler und Gogl-Walli (von li. nach re.)
Das Staffel-Quartett mit Willhuber, Dlauhy, Pressler und Gogl-Walli (von li. nach re.)(Bild: zVg)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Eine schwere Panne hat am vergangenen Donnerstag in Kapfenberg einen neuen ÖLV-Rekord über 4 x 400 m der Frauen verhindert. Österreichs Nationalstaffel war beim KSV-Sommermeeting als Sieger 3:33,92 gelaufen. Durch einen Fehler beim Start aber musste Lena Pressler circa 18,5 bis 19,0 m zu viel laufen. Sonst hätte das ÖLV-Quartett sich den Rekord von 3:32,71 verbessert …

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Was genau war passiert? Aus Versehen wurde vom 400-m-Start (und nicht vom Start für die 4 x 400 m) das Rennen begonnen. Damit fehlte Lena Pressler auf Bahn 6 die Kurvenvorgabe und dementsprechend musste sie deutlich mehr laufen. Sicher war sie zwei Sekunden langsamer. Deshalb kam die Staffel in der Besetzung Lena Pressler, Susanne Gogl-Walli, Viktoria Willhuber und Anja Dlauhy nur nach 3:33,92 ins Ziel. Ein neuer Rekord wurde damit sicher verpasst. Ob es auch zu einer erfolgreichen Qualifikation für die EM in Birmingham gereicht hätte, ist fraglich.

„Fehler können immer wieder passieren!“
Wettkampfleiter Gerald Jalitsch übernahm für diesen Fehler „die volle Verantwortung“. Es tue ihm sehr leid, aber solche Fehler „könnten leider immer wieder passieren“. Die betroffenen Athletinnen und Staffel-Coach Christian Tayler hätten nach seiner Aussage mit Verständnis reagiert.

Wie bei der Track Night Vienna …
Leider unterlaufen – nicht nur in Österreich, sondern auch international – immer wieder derartige Fehler. Das zuletzt extremste Beispiel passierte bei der Track Night Vienna 2025, als über 800 m falsch gestartet worden war. Dabei war die Distanz in Wien deutlich zu kurz gewesen und alle vermeintlichen Bestzeiten mussten annulliert werden.

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