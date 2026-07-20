Schwere Panne verhinderte neuen Staffel-Rekord

Was genau war passiert? Aus Versehen wurde vom 400-m-Start (und nicht vom Start für die 4 x 400 m) das Rennen begonnen. Damit fehlte Lena Pressler auf Bahn 6 die Kurvenvorgabe und dementsprechend musste sie deutlich mehr laufen. Sicher war sie zwei Sekunden langsamer. Deshalb kam die Staffel in der Besetzung Lena Pressler, Susanne Gogl-Walli, Viktoria Willhuber und Anja Dlauhy nur nach 3:33,92 ins Ziel. Ein neuer Rekord wurde damit sicher verpasst. Ob es auch zu einer erfolgreichen Qualifikation für die EM in Birmingham gereicht hätte, ist fraglich.