LIVE: Auslosung! Sturm erfährt den nächsten Gegner

Olympique Lyon (FRA), Bodo/Glimt (NOR), Olympiakos Piräus (GRE) oder der Sieger aus dem Duell Fenerbahce Istanbul (TUR) gegen Gornik Zabrze (POL) sind in der Auswahl. Zunächst müssen die Grazer in der zweiten Quali-Runde aber selbst noch Heart of Midlothian aus Schottland aus dem Weg räumen.